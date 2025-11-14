edición general
Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro de EE. UU.: Estados Unidos «corre el riesgo de convertirse en una república bananera» [Ing]

La democracia «parece estar en peligro mortal», afirma en una entrevista. Si eso continúa, está convencida de que los estadounidenses pagarán un alto precio. «Quieres saber que te van a tratar de forma justa, que hay reglas del juego y que las leyes se van a aplicar de manera imparcial y apolítica», afirma. Sin embargo, en 2025, está viendo «decisiones de política económica que se están tomando en función de caprichos e injusticias».

JanSmite
"Considerada una economista de talla mundial, es también la única persona que ha ocupado los tres puestos más altos en materia de política económica del Gobierno de los Estados Unidos: presidenta de la Reserva Federal, secretaria del Tesoro y presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Ningún funcionario en la historia de los Estados Unidos ha logrado salvar la brecha entre la economía y la política como Yellen."

Es decir, que parece que sabe de qué habla.
Dav3n
#1 Claro, por eso utiliza el término tan poco ofensivo de "república bananera", esas repúblicas que tan bien sirven a los intereses de EEUU en su patio trasero.

No, EEUU no se va a convertir en una república bananera sino en un estado fallido repleto de fanáticos armados y con arsenal nuclear.
Findeton
Fue una política de izquierdas más.
Verdaderofalso
#2 Si por izquierdas te refieres a socialistas radicales o a una economía planificada, no, Yellen no es eso.

Si por izquierdas te refieres a políticas progresistas, intervención estatal, gasto público para mejorar la igualdad, sí, se puede decir que está más hacia la “izquierda liberal” o “centro-izquierda”

Conclusión: Janet Yellen no es una figura radical de izquierdas, pero sí es bastante progresista dentro de la economía demócrata: cree en el papel del Estado para regular mercados, fomentar el empleo y usar políticas fiscales cuando hace falta.
oceanon3d
#2 Joder macho; lo tuyo y los paraísos de Mordor es de estudio.
