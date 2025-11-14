Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro de EE. UU.: Estados Unidos «corre el riesgo de convertirse en una república bananera» [Ing]

La democracia «parece estar en peligro mortal», afirma en una entrevista. Si eso continúa, está convencida de que los estadounidenses pagarán un alto precio. «Quieres saber que te van a tratar de forma justa, que hay reglas del juego y que las leyes se van a aplicar de manera imparcial y apolítica», afirma. Sin embargo, en 2025, está viendo «decisiones de política económica que se están tomando en función de caprichos e injusticias».
Es decir, que parece que sabe de qué habla.
No, EEUU no se va a convertir en una república bananera sino en un estado fallido repleto de fanáticos armados y con arsenal nuclear.
Si por izquierdas te refieres a políticas progresistas, intervención estatal, gasto público para mejorar la igualdad, sí, se puede decir que está más hacia la “izquierda liberal” o “centro-izquierda”
Conclusión: Janet Yellen no es una figura radical de izquierdas, pero sí es bastante progresista dentro de la economía demócrata: cree en el papel del Estado para regular mercados, fomentar el empleo y usar políticas fiscales cuando hace falta.