Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro de EE. UU.: Estados Unidos «corre el riesgo de convertirse en una república bananera» [Ing]

La democracia «parece estar en peligro mortal», afirma en una entrevista. Si eso continúa, está convencida de que los estadounidenses pagarán un alto precio. «Quieres saber que te van a tratar de forma justa, que hay reglas del juego y que las leyes se van a aplicar de manera imparcial y apolítica», afirma. Sin embargo, en 2025, está viendo «decisiones de política económica que se están tomando en función de caprichos e injusticias».