Estados Unidos es una república bananera (Chris Hedges)

Trump es la versión gringa de los dictadores brutales y corruptos que los oligarcas y los imperialistas yanquis impusieron a los países latinoamericanos. El presidente Trump sigue el modelo de todos los déspotas latinoamericanos de pacotilla que aterrorizan a sus poblaciones, se rodean de aduladores, matones y delincuentes, y se enriquecen —Trump y su familia han acumuladomás de 1800 millones de dólares en efectivo y regalos gracias al poder de la presidencia— mientras erigen monumentos de mal gusto en su honor.

powernergia #2 powernergia
Algún día todo pasará, los republicanos caerán en el ostracismo una década, y se preguntarán como (los otros, siempre los otros) pudieron ser tan gilipollas cayendo en esta mierda.
cocolisto #4 cocolisto
Tienen tanto veneno que terminarán disueltos en él. Se han dedicado a propagar lo por el mundo, un mundo que cada vez les pone las cosas más difíciles. Ese veneno se volverá contra su propia población. Ya lo está haciendo.
azathothruna #1 azathothruna
Los gringos tienen a su Chavez y a su Fidel
Asimismov #3 Asimismov *
#1 ya hubieran querido los gringos y el resto del mundo tener un Chaves o un Fidel en los lluesei.
