Estados Unidos es una república bananera (Chris Hedges)

Trump es la versión gringa de los dictadores brutales y corruptos que los oligarcas y los imperialistas yanquis impusieron a los países latinoamericanos. El presidente Trump sigue el modelo de todos los déspotas latinoamericanos de pacotilla que aterrorizan a sus poblaciones, se rodean de aduladores, matones y delincuentes, y se enriquecen —Trump y su familia han acumuladomás de 1800 millones de dólares en efectivo y regalos gracias al poder de la presidencia— mientras erigen monumentos de mal gusto en su honor.