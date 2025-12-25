El jamón ibérico, el nuevo lujo en la mesa: la subida histórica empuja a una única solución

Con el precio del cebo en máximos históricos rozando los 68 euros el kilo, la cesta de Navidad se enfrenta a su examen más difícil. Comprar la pieza entera se convierte en la única vía para salvar el presupuesto sin renunciar al manjar nacional.
En mi vida de proletario he puesto jamón ibérico (del autentico) en la mesa. Ni en Navidad, ni en junio.
Es y a sido caro de cojones.
Solo lo pueden pagar los trimileuristas, políticos y aledaños,
- ¿Dónde tienes el jamón?
- Encima del piano de cola
Jamón ibérico es asequible hasta hoy en día.
Prefiero no comerlo. A fin de cuentas, el jamón, como todos los embutidos, lleva aditivos y mucha sal.
Sacado de la web de productor de jamones :
"La mayoría de los jamones ibéricos que hoy en día en el mercado ,incluso jamones de alta calidad, suelen llevar nitritos, nitratos y antioxidantes para su conservación de forma no natural, tales como: antioxidante E-301 (Ascorbato de sodio), corrector de la acidez E-331 (iii) (Citrato trisódico), conservador E-252 (Nitrato de potasio) E-250… e incluso alguno de ellos puede contener hasta azúcares añadidos".
Cosas que no son imprescindibles en la cesta de la compra y que como ocasionalmente
Si sube el Jamón, los donuts o las pizzas...que les den.....
En tu mesa hay arroz blanco y a duras penas.