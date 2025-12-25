edición general
El jamón ibérico, el nuevo lujo en la mesa: la subida histórica empuja a una única solución

Con el precio del cebo en máximos históricos rozando los 68 euros el kilo, la cesta de Navidad se enfrenta a su examen más difícil. Comprar la pieza entera se convierte en la única vía para salvar el presupuesto sin renunciar al manjar nacional.

Estoeslaostia
Nuevo lujo? amos-anda
En mi vida de proletario he puesto jamón ibérico (del autentico) en la mesa. Ni en Navidad, ni en junio.
Es y a sido caro de cojones.
Solo lo pueden pagar los trimileuristas, políticos y aledaños,
2 K 30
#8 unocualquierax
#4
- ¿Dónde tienes el jamón?
- Encima del piano de cola
1 K 20
StuartMcNight #19 StuartMcNight *
#4 Lo que no habrás puesto es para negra criado en libertad y alimentado con bellotas.

Jamón ibérico es asequible hasta hoy en día.
0 K 11
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#15 El jamon bien curado esta bueno todo de cebo de recebo, de bodega o pimentonado
0 K 20
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Eso de nuevo lujo ya viene siendo desde hace años, el jamón ibérico autentico lleva muchos años a precios intratables.
0 K 20
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Dejar de consumirlo y el precio bajará, la famosa autorregulación del mercado
0 K 20
#5 parladoiro
#1 no tiene que ser así ya que hay opción, si se vende duroc o jamón de cerdo blanco toda la cadena gana lo mismo. El precio del ibérico, obviando la mercadotecnia, es menor eficiencia al alimentar el cerdo de raza ibérica, menos demanda del resto del animal(al precio que corresponde) y mayor riesgo de piezas con taras y de ventas mermadas por el precio, hablando de cebo y bellota, con montanera se junta estacionalidad y con ello sobredimensionamiento.
0 K 12
#6 unocualquierax *
#1 #2
Prefiero no comerlo. A fin de cuentas, el jamón, como todos los embutidos, lleva aditivos y mucha sal.

Sacado de la web de productor de jamones :
"La mayoría de los jamones ibéricos que hoy en día en el mercado ,incluso jamones de alta calidad, suelen llevar nitritos, nitratos y antioxidantes para su conservación de forma no natural, tales como: antioxidante E-301 (Ascorbato de sodio), corrector de la acidez E-331 (iii) (Citrato trisódico), conservador E-252 (Nitrato de potasio) E-250… e incluso alguno de ellos puede contener hasta azúcares añadidos".
tul
tul #7 tul
#1 pero si les tiene que salir el jamon por las orejas ahora que no pueden exportar, esto es una timo en toda regla
carakola
carakola #9 carakola
Lucha a muerte.
Kantinero
Kantinero #17 Kantinero
#14 lo mismo que en contra del jamón, nada, pero me la pela si sube o baja
Cosas que no son imprescindibles en la cesta de la compra y que como ocasionalmente
Kantinero
Kantinero #10 Kantinero
Lo malo es que suban los alimentos de primera necesidad, los del día a día, pan, leche, huevos, legumbres, verduras, carnes blancas, etc.....

Si sube el Jamón, los donuts o las pizzas...que les den.....
Graffin
Graffin #14 Graffin
#10 Que tienes en contra de las pizzas
0 K 8
Lamantua #2 Lamantua
Lo mismo que con los plátanos. Dejas de consumirlo y bajan.
0 K 9
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#2 Las bananas están a menos de la mitad y poca diferencia hay ya entre los dos.
0 K 20
#18 vertedero_de_rojos
en mi mesa el jamón con su aceitillo de 5J y yo tan pancha partiéndome el coño con los piojosos de menéame tumbando noticias antirojos
0 K 6
StuartMcNight #20 StuartMcNight
#18 xD Anda ya. Que estás aquí dando pena por 5 céntimos el comentario.

En tu mesa hay arroz blanco y a duras penas.
0 K 11
#21 vertedero_de_rojos
#20 más quisieras diógenes
0 K 6
#22 kaos_subversivo
#18 hay que ser paleto para echarle aceite a un 5 Js
#3 re10
#3 re10
Gran problema, si no consumes esa clase de jamón, puedes ser acusado de desviación islámica.
1 K -4
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#3 Que pasa que los otros tipos de jamones son buenos para conservar creencias.
#15 re10
#15 re10
#13 Si no es cebo no tiene propiedades alimenticias, un quiero y no puedo.
0 K 7

