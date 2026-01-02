edición general
¿La izquierda gobierna mejor que la derecha?

«¿La izquierda gobierna mejor que la derecha en el continente americano?», le preguntó a Sheinbaum un periodista que reseñó una entrevista en la que el presidente de Argentina, Javier Milei [...] «Pues ahí están las monedas nomás», respondió la presidenta al mostrar un informe elaborado por el diario El Economista que demuestra que el año pasado el peso colombiano se apreció un 14,3 %; y el mexicano, un 13,8 %, sólo por detrás de la corona checa, la corona sueca, el forinto húngaro y el rublo ruso.

themarquesito #4 themarquesito
La izquierda gobierna mejor que la derecha por la mera razón de que mejora la situación de mucha más gente
ipto #7 ipto
#4 Sobre todo mejora la pobreza infantil, solo hace falta ver que aquí en España nos situamos con este índice de forma preocupante entre los más altos de Europa y allí en argentina finalmente junto con la inflación se ha ido reduciendo.
#2 Nasser
Gobierna mejor quien controle los medios de comunicación y pueda vender mejor su relato aunque este sea falso. Y los medios de comunicación pertenecen a los ricos que de izquierda tienen poco.
reithor #6 reithor
Claro, en la derecha son más de robernar.
comunerodecastilla #3 comunerodecastilla
Por el contrario, agregó, el peso argentino tuvo un retroceso del 40,8 %, lo que la convierte en la moneda que más valor perdió en 2025.

@Findeton son tus reyes, no pude esperar al 6. :troll:
#1 amusgada
¿sigue toda esa "izquierda" la teoría neoclásica de la economía aka cancamusa no basada en datos pero sí en el crecimiento perpetuo sin considerar siquiera los límites biofísicos del planeta? Porque al final no es un tema de si una marioneta de un lao o de otro "gobierna" mejor, sino cuales son las reglas de juego que todos han de acatar (como la economía de mercado especulativa) y a partir de ahí, lo progresivo o regresiva que es la fiscalidad y si prefiere gravar rentas del trabajo o del capital. Por acotar. Que hoy día le llaman izquierda a cualquier cosa.
Katapulta2 #5 Katapulta2
Gobierna mejor quien soluciona los conflictos de intereses sin utilizar la violencia.

En este mundo distópico está peor visto excretar en público que quitar la vida de otro ser humano....
