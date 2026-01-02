«¿La izquierda gobierna mejor que la derecha en el continente americano?», le preguntó a Sheinbaum un periodista que reseñó una entrevista en la que el presidente de Argentina, Javier Milei [...] «Pues ahí están las monedas nomás», respondió la presidenta al mostrar un informe elaborado por el diario El Economista que demuestra que el año pasado el peso colombiano se apreció un 14,3 %; y el mexicano, un 13,8 %, sólo por detrás de la corona checa, la corona sueca, el forinto húngaro y el rublo ruso.