IU avisa a Podemos del riesgo de quedar «arrinconado para siempre» si va por libre

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha avisado a Podemos del riesgo de quedar «arrinconado para siempre» si va por libre y ha señalado que la nueva coalición Sumar evitará que haya «cualquier espacio de competencia» electoral en la izquierda porque, en su opinión, todos acabarán confluyendo en la misma dirección.
- La Yoli los apuñala los la espalda ninguneándolos y negándoles cualquier espacio de poder en la coalición, que les correspondía en justicia por el número de votos aportados y por simple gratitud al ponerla allí.
- Y siguen como siempre, con la asquerosa hipocresía de que "todos son bienvenidos, fuera egos" pero amenazan directamente a quien no se integre con machacarlo.
Y por aquí el personal diciendo que los del ego son los de… » ver todo el comentario
De no haberse unido a Sumar se hubieran comido los mocos, como se los están comiendo ahora cuando se presentan solos.
Y, también tengo que decirlo, por mucho que nos haya decepcionado la Yoli, que nos ha decepcionado y mucho, ni lo voy a discutir, incluso a día de hoy NI DE LEJOS está tan repudiada como Belarra o Montero.
Mejor que sigan siendo los guardianes de la ortodoxia y que no molesten.
Desde luego desaparecer es muy efectivo, tanto para cualquier virtud como para cualquier defecto.
Cuántas chorradas se leen por error.
No es propio que estos hagan contraofensiva a Rufián.
Podemos solicitaba unas primarias en sumar cuándo estaban.
Sumar no son suma. No es una opinión, es una obviedad