IU avisa a Podemos del riesgo de quedar «arrinconado para siempre» si va por libre

IU avisa a Podemos del riesgo de quedar «arrinconado para siempre» si va por libre

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha avisado a Podemos del riesgo de quedar «arrinconado para siempre» si va por libre y ha señalado que la nueva coalición Sumar evitará que haya «cualquier espacio de competencia» electoral en la izquierda porque, en su opinión, todos acabarán confluyendo en la misma dirección.

| etiquetas: iu , avisa , podemos , irrelevancia , falta de union , izquierdas
25 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 vGeeSiz
es curioso como hace algunos años era la situación contraria y de ahí nació Unidas Podemos
3 K 57
#4 Tensk
#1 Mismos grillos, distintas jaulas.
1 K 17
Gadfly #6 Gadfly
#1 lo de "unidas" se lo pusieron luego, no cuando nació
1 K 21
Thornton #3 Thornton
Los de Podemos se fueron muy cabreados de Sumar (no sin razón) y aún les dura el cabreo. Pero no es bueno tomar decisiones bajo el influjo del enfado permanente.
3 K 46
#7 Albarkas
#3 Venían cabreados de casa.
0 K 11
#11 Scutarius
#3 si no apoyan esta unión, en mi opinión sería la primera vez que cometerán un error que no puedo entender. Creo que solo se explicaría por vanidad o por miedo personal.
1 K 27
JackNorte #14 JackNorte *
#11 Si la gente no entra en una union que aun ni se sabe que quien y como incluira a supuestamente todos menos algunos , aceptar condiciones a ciegas es lo que se pide y eso o hay que ser muy ciego o muy interesado.
0 K 12
#17 abogado_del_diablo
- Podemos aúpa a la Yoli proponiéndola como sucesora.
- La Yoli los apuñala los la espalda ninguneándolos y negándoles cualquier espacio de poder en la coalición, que les correspondía en justicia por el número de votos aportados y por simple gratitud al ponerla allí.
- Y siguen como siempre, con la asquerosa hipocresía de que "todos son bienvenidos, fuera egos" pero amenazan directamente a quien no se integre con machacarlo.

Y por aquí el personal diciendo que los del ego son los de…   » ver todo el comentario
3 K 36
Battlestar #24 Battlestar
#17 Discrepo, sobre todo por la parte de "que les correspondía en justicia por el número de votos aportados". La tendencia que se iba viendo era ya el completo descontento y abandono de Podemos. Esos "votos de podemos" ya no existían la gente habían dejado de votar ya a podemos o tenían la intención de no hacerlo más.
De no haberse unido a Sumar se hubieran comido los mocos, como se los están comiendo ahora cuando se presentan solos.

Y, también tengo que decirlo, por mucho que nos haya decepcionado la Yoli, que nos ha decepcionado y mucho, ni lo voy a discutir, incluso a día de hoy NI DE LEJOS está tan repudiada como Belarra o Montero.
0 K 15
#2 Albarkas *
Si entran en la coalición, lo harán de mala gana y se dedicarán a torpedearla desde dentro.
Mejor que sigan siendo los guardianes de la ortodoxia y que no molesten.
4 K 30
josde #5 josde
#2 Si entran harán como hacen ahora con Sumar, que cogieron la alianza y ahora estan en el grupo mixto,Podemos tiene que recibir un escarmiento y desaparecer, para que así se les baje el ego.
7 K 69
JackNorte #12 JackNorte
#5 Mira mejor que los demas partidos sufran y sean objetivo de delincuentes y del propio estado mediatica y judicialmente y sean acosados sus lideres un año en sus casas , y luego hablamos de escarmientos y de egos.
1 K 24
#18 abogado_del_diablo
#5 Sí, está claro: que quieres que desaparezcan pero por su bien, para que se les baje el ego.

Desde luego desaparecer es muy efectivo, tanto para cualquier virtud como para cualquier defecto.
Cuántas chorradas se leen por error.
1 K 19
GuerraEsPaz #19 GuerraEsPaz
#2 #5 y todo esto solamente porque han rascado puestos de gobierno en anteriores legislaturas, se les ha subido el poder a la cabeza y se creen que sus formulas los capacitan volver a rascar puestos otra vez. de acuerdo con ambos, o colaboran y pierden el ego o los apartan.
1 K 28
Gadfly #8 Gadfly
#2 y desaparezcan pronto
1 K 17
#9 Albarkas
#8 No tienen porqué desaparecer. Pero si su público objetivo es el que es, por lo menos que no molesten.
1 K 21
#20 VFR
lo mínimo sería primero hacer un programa básico para saber a que se unen
0 K 20
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1 *
IU avisando a alguien de que se pueden quedar arrinconados xD
1 K 18
Battlestar #22 Battlestar
#10 Para ser justos, si IU no se hubiera unido a coaliciones ahora mismo estaría disuelta seguramente, o sin representación alguna en el mejor de los casos.
0 K 15
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
#22 Para ser realistas, si preguntas a algún joven, que debería ser de izquierda, sobre componentes de IU (por ejemplo PCE) pondrían cara de ¿PCQUÉ?
0 K 6
Battlestar #15 Battlestar
Lo que no tiene sentido es por un lado decir "que no importan las siglas, que lo que importa es el proyecto" o que "no importa quien lo dirija" y luego al mismo tiempo decir que "no se le puede pedir a nadie que renuncie a sus siglas y que no valen los vetos".
0 K 15
Kantinero #25 Kantinero
Podemos, podéis quedar al margen y no molestar?
0 K 12
aggelos #16 aggelos
avisa o amenaza?
0 K 9
#13 noopino
Pa a que se tenga otra óptica;

www.diario-red.com/articulo/espana/partidos-sumar-gobierno-lanzan-suma

No es propio que estos hagan contraofensiva a Rufián.

Podemos solicitaba unas primarias en sumar cuándo estaban.
0 K 6
#21 noopino
#13 para que quede constancia...

elpais.com/espana/2023-03-05/pablo-iglesias-reclama-a-diaz-primarias-a
Sumar no son suma. No es una opinión, es una obviedad
0 K 6

