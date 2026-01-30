Italia: Niño obligado a bajar del bus a 3 grados bajo cero porque no tenía el "billete olímpico" [ITA]

Riccardo Zuccolotto, de 11 años obligado a por un conductor bajar del autobús de Dolomiti Bus en Belluno porque no tenía el "billete olímpico" y tuvo que caminar 6 kilómetros a oscuras, bajo la nieve a 3 grados bajo cero. Riccardo tenía un talonario con "otros billetes", con un precio de 2,50 euros, pero que ya no eran válidos porque, con la llegada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina, los precios subieron hasta los 10."No sentía las piernas, me costaba caminar dice Riccardo.Su familia ha presentado una querella por abandono de un menor