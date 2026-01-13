edición general
27 meneos
20 clics
Israel ha matado a más de 100 niños desde el alto el fuego en Gaza, según Unicef

Israel ha matado a más de 100 niños desde el alto el fuego en Gaza, según Unicef

Israel ha matado a más de 100 niños en la Franja de Gaza desde el alto el fuego pactado con Hamás el 10 de octubre n Gaza, según Unicef. El balance de muertos, no obstante, puede ser muy superior, ya que Unicef solo ha contabilizado las muertes de las que tenía suficiente información. Casi todas las muertes de menores (60 niños y 40 niñas) han sido causados por ataques militares que incluyen ataques aéreos, de drones, disparos de tanques, disparos de armas de fuego o cuadricópteros.

| etiquetas: israel , alto , fuego , gaza , unicef
24 3 1 K 219 actualidad
5 comentarios
24 3 1 K 219 actualidad
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Esto es lo que la derecha llama "estar en el lado bueno de la historia".
5 K 81
#4 Barriales
#1 y los gilipollas fascistas a unos cientos de kilómetros, ahora defienden a los que han llamado toda la puta vida "follacabras". Cosas veredes amigo Sancho!!!!
0 K 7
bioibon #3 bioibon *
Llamar "alto el fuego" al impuesto a solo una de las partes, con la otra asesinando a placer y amenazando con el holocausto si la otra parte lo "rompe" me parece un poco pretencioso, hipócrita y rastrero
3 K 37
security_incident #2 security_incident
Joder con los Ayatolás
1 K 22
ElmaEscobar #5 ElmaEscobar
Alto, Fuego!
0 K 7

menéame