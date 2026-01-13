Israel ha matado a más de 100 niños desde el alto el fuego en Gaza, según Unicef

Israel ha matado a más de 100 niños en la Franja de Gaza desde el alto el fuego pactado con Hamás el 10 de octubre n Gaza, según Unicef. El balance de muertos, no obstante, puede ser muy superior, ya que Unicef solo ha contabilizado las muertes de las que tenía suficiente información. Casi todas las muertes de menores (60 niños y 40 niñas) han sido causados por ataques militares que incluyen ataques aéreos, de drones, disparos de tanques, disparos de armas de fuego o cuadricópteros.