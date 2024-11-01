Israel y Gran Bretaña extraerán petróleo de Malvinas: Argentina no reclama

En un anuncio que en Londres califican como un "hito histórico para la autosuficiencia de las Islas", la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration confirmaron que tomaron la "Decisión Final de Inversión" (FID) para el yacimiento Sea Lion. El objetivo: comenzar la extracción masiva de crudo en 2028, operando bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial, ignorando sistemáticamente las advertencias de la legislación argentina.