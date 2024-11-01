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Israel y Gran Bretaña extraerán petróleo de Malvinas: Argentina no reclama

Israel y Gran Bretaña extraerán petróleo de Malvinas: Argentina no reclama

En un anuncio que en Londres califican como un "hito histórico para la autosuficiencia de las Islas", la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration confirmaron que tomaron la "Decisión Final de Inversión" (FID) para el yacimiento Sea Lion. El objetivo: comenzar la extracción masiva de crudo en 2028, operando bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial, ignorando sistemáticamente las advertencias de la legislación argentina.

| etiquetas: maldivas , reino unido , israel , petróleo , argentina , milei , combustible
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13 comentarios
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#1 Pivorexico
Para eso auparon al vende patria follaperros , bien hecho ;)
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#7 imaginateca
#1 Hombre, ¿te recuerdo quién gobernaba cuando se produjo la invasión de Malvinas?
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estemenda #11 estemenda
#7 Galtieri. Yo vivía allá entonces. Pues con todo lo despreciable que era él y toda la junta militar que lo parió, el subnormal este del Milei les da mil vueltas en todo lo malo sin haber mejorado nada de lo que había.
1 K 21
#13 diosmioporque
#11 Pues los dos estaban/están ahí con el apoyo de EEUU (y de todos los cortesanos, los de aquí, incluidos).
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#12 Pivorexico
#7 Estas de coña ? , un gobierno del que preferirías ser victima a formar parte de este y ser un miserable ;

Tu apuntas a preferir ser lo segundo .
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Ze7eN #10 Ze7eN
#8 La situación no es la misma ni desde el punto de vista histórico ni legal.

Las Malvinas están inscritas en la lista de la ONU de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización. Ceuta y Melilla no.

En el cap de Malvinas, Argentina alega que heredó las islas de España (derecho de uti possidetis iuris) y que fueron ocupadas por la fuerza por los británicos en 1833, expulsando a la población argentina original. En el caso de nuestras ciudades autónomas, son españolas desde antes de que existiera Marruecos.

Pues eso.
3 K 50
#5 XXguiriXX
El mamagüevo de Milei debe estar feliz. Por cierto, aquí otra fuente por si alguien votarla errónea www.offshore-energy.biz/navitas-signs-off-on-falkland-islands-oil-gas-
1 K 33
pitercio #9 pitercio
Es más, Argentina pondrá el culo en Pampa para facilitar el negocio siocolonial.
1 K 31
Ze7eN #6 Ze7eN
Cuando el artículo afirma que Argentina no reclama, se refiere a que no se reportan medidas judiciales, administrativas ni diplomáticas agresivas más allá de un comunicado. Tampoco hay sanciones. legales. Milei parece más interesado en priorizar su agenda pro-mercado y relaciones con Israel y Londres.
1 K 29
#8 imaginateca
#6 ¿Y qué demonios tiene que decir Argentina, si es territorio británico? ¿Tenemos que pedir permiso a Marruecos los españoles para operar en Ceuta y Melilla? Pues eso.
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LinternaGorri #2 LinternaGorri *
Si el príncipe Saudí lame el culo de Trump y demás ralea occidental, lo que hace Milei está a otro nivel de indignidad
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Te callas y lo asimilas xD
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#4 DenisseJoel
Esto es lo que quieren para España los votantes de Vox-Aliança Catalana. Regalar el país a sus amos extranjeros.
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menéame