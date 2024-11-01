En un anuncio que en Londres califican como un "hito histórico para la autosuficiencia de las Islas", la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration confirmaron que tomaron la "Decisión Final de Inversión" (FID) para el yacimiento Sea Lion. El objetivo: comenzar la extracción masiva de crudo en 2028, operando bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial, ignorando sistemáticamente las advertencias de la legislación argentina.
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Tu apuntas a preferir ser lo segundo .
Las Malvinas están inscritas en la lista de la ONU de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización. Ceuta y Melilla no.
En el cap de Malvinas, Argentina alega que heredó las islas de España (derecho de uti possidetis iuris) y que fueron ocupadas por la fuerza por los británicos en 1833, expulsando a la población argentina original. En el caso de nuestras ciudades autónomas, son españolas desde antes de que existiera Marruecos.
Pues eso.