edición general
19 meneos
13 clics
Israel entregará una medalla de honor a Milei

Israel entregará una medalla de honor a Milei

«El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas. Él siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, y por ello he considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos en nuestro nombre» dijo el presidente del Estado de Israel, Herzog, en un comunicado difundido por su oficina este lunes.

| etiquetas: milei , israel , medalla , sionismo
17 2 0 K 157 actualidad
18 comentarios
17 2 0 K 157 actualidad
Comentarios destacados:      
shake-it #1 shake-it
Qué mal van a envejecer estas noticias...
13 K 162
#2 Marisadoro
#1 ojalá
4 K 51
shake-it #5 shake-it *
#2 No me cabe duda de que la historia va a poner a este genocida en el destacado lugar que merece, junto a su admirado Adolfo y Pol Por, por ejemplo. Y salir en una foto con él, pues regular...
4 K 60
Milmariposas #15 Milmariposas
#1 Las de hemeroteca de Orban ya apestan que tiran p'atrás...
0 K 13
sotillo #17 sotillo
#1 Falta Ayuso poniéndole una mantilla
0 K 10
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Esto es como un certificado de hijo de puta irredento.
4 K 59
JoseRvValjean #7 JoseRvValjean
Milei es una basura de personaje y de persona en el mas amplio y abyecto de los sentidos
3 K 44
#3 carraxe *
la mierda y el vómito
3 K 44
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#3 Un pais sin honor, dando medallas de honor, a un tipo que tambien carece del mismo xD
3 K 38
josde #14 josde
#3 Y falta la flatulencia. :-D
0 K 20
calde #6 calde
Que le pongan el babero cuando le entreguen el premio para que no encharque el suelo con las babas... :palm:
1 K 25
Ankor #10 Ankor
Milei esta regalando su territorio a los Israelies, que menos que darle una medallita al perrito faldero por tanto.
1 K 21
DebaclesEverywhere #12 DebaclesEverywhere
Y el premio tercer Reich es para....
Entre asco, asombro y descojone
1 K 19
elgranpilaf #16 elgranpilaf
Las moscas siempre van a la mierda
0 K 11
#11 laruladelnorte
En el comunicado se justifica la entrega de la medalla a Milei, que se producirá en un evento celebrado en la residencia presidencial israelí, alegando que «ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel en el ámbito internacional, ha acompañado a las familias de los rehenes y ha expresado una profunda conexión con el pueblo judío y su patrimonio».

Sin duda alguna se la merece,el que apoya un genocidio ya dice lo que es...
0 K 10
#18 NoMeVeas *
La patagonia por una medalla.

Este es tontisimo.
0 K 9
millanin #13 millanin
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
0 K 8
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
Horror, se escribe horror.
0 K 7

menéame