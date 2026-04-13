Israel entregará una medalla de honor a Milei

«El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas. Él siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, y por ello he considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos en nuestro nombre» dijo el presidente del Estado de Israel, Herzog, en un comunicado difundido por su oficina este lunes.