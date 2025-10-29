Israel anuncia la vuelta al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

- El Ejército israelí anunció este miércoles que «tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas» vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, donde ha causado la muerte de al menos un centenar de personas según las autoridades del enclave. «De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones.