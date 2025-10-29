edición general
Israel anuncia la vuelta al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

- El Ejército israelí anunció este miércoles que «tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas» vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, donde ha causado la muerte de al menos un centenar de personas según las autoridades del enclave. «De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones.

| etiquetas: israel , asesina , centenar , de gazatíes , anuncia nuevo , alto el fuego
#1 txepel
Sería hasta gracioso si no fuera por los 100 muertos.
poyeur #6 poyeur
Es como decir que dejas de fumar entre un cigarro y el siguiente...
ipanies #2 ipanies
Que vamos a recargar!!! Alto el fuego!!! Luego seguimos...
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Quien dice alto el fuego dice pausa para merendar.
antesdarle #3 antesdarle
Me pregunto si podrán estar 24 horas quietecitos
#5 sliana
No es un alto el fuego, son vacaciones para sus tropas. A la vuelta retoman la normalidad.
