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Israel afirma haber eliminado el avión del líder supremo de Irán en Teherán

Israel afirma haber eliminado el avión del líder supremo de Irán en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este lunes haber destruido el avión utilizado por el líder supremo de Irán en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. De acuerdo con las FDI, la destrucción del avión «perturba las capacidades de coordinación de los dirigentes del régimen iraní» con sus aliados, así como «sus esfuerzos de refuerzo de la fuerza militar y su capacidad para rehabilitar sus medios». «Como resultado, se ha mermado otro activo estratégico del régimen», concluyeron.

| etiquetas: geopolítica , guerra , militar , inteligencia , información
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8 comentarios
10 0 0 K 121 actualidad
alehopio #1 alehopio
¿Apuestas sobre la respuesta de Irán?

Ustedes destruyen aviones civiles en nuestro territorio, pues nosotros les haremos eso a ustedes en cualquier lugar que podamos alcanzar.
7 K 123
Dene #4 Dene
#1 sería lo normal
1 K 16
Veelicus #5 Veelicus
#1 Lo que pasa que cuando lo haga algun Irani diran "Terrorismo!!!"
1 K 30
#7 guillersk
#1 bien!! Ojo por ojo!!
0 K 10
#2 txepel
Caramba Israel, me estás haciendo dudar sobre tu capacidad para una ofensiva alargada en el tiempo si lo mejor que tienes para mostrar hoy es esta puta mierda.
4 K 64
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 Están acostumbrados a asesinar niños, para ellos esto era un reto.
5 K 72
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
Pues le han jodido a la inteligencia saber donde se está desplazando.
Ahora será en un avión militar más, en vez de en su avión.

No sé yo si esto es algo bueno para su bando.
1 K 28
#3 NO86
Os imagináis el cachondeo internacional si Irán anunciase que había reducido las capacidades de blabla de USA gracias a haber destruido el air force one (aparcado en el aeropuerto y vacío) ?
1 K 21

menéame