Israel afirma haber eliminado el avión del líder supremo de Irán en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este lunes haber destruido el avión utilizado por el líder supremo de Irán en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. De acuerdo con las FDI, la destrucción del avión «perturba las capacidades de coordinación de los dirigentes del régimen iraní» con sus aliados, así como «sus esfuerzos de refuerzo de la fuerza militar y su capacidad para rehabilitar sus medios». «Como resultado, se ha mermado otro activo estratégico del régimen», concluyeron.
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Ustedes destruyen aviones civiles en nuestro territorio, pues nosotros les haremos eso a ustedes en cualquier lugar que podamos alcanzar.
Ahora será en un avión militar más, en vez de en su avión.
No sé yo si esto es algo bueno para su bando.