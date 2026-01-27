edición general
Irene Montero revela que "hay algo a cambio" del acuerdo para regularizar migrantes, pero "el PSOE ha pedido discreción"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha señalado este martes que "hay algo a cambio" al acuerdo entre su formación y el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, aunque no ha desvelado qué es ya que, según ella, los socialistas han pedido a Podemos discreción.

#7 Sorpresón: dos formaciones políticas hacen un pacto para llevar a cabo sus políticas.
Entiendo que eso en España llegue a ser hasta un escándalo.
Barney_77 #1 Barney_77
Estos eran los de la politica de microfonos abiertos... Luz y taquigrafo xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Aguarrás #2 Aguarrás *
#1 Los de la transparencia. El pueblo gobernando al pueblo. xD :roll:
Irenita, veste a cascarla, tú y tus amigues.
comunerodecastilla #11 comunerodecastilla
#1 #2 Si tragáis cuando lo hacen PP & VOX... ¿donde veis el problema?, que lo critiquemos otros tendría su razón, ¿pero vosotros?, esto no es nuevo el mantra de la derechuza en Españistan siempre es y sera, "haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga" y vosotros como buenos padefos ibéricos no defraudáis nunca. :foreveralone:
Aguarrás #14 Aguarrás
#11 ¿Y usted qué coño sabe con lo que tragamos o no lo demás?.
Boca grande, cerebro pequeño.
He votado a Podemos en múltiples ocasiones y con lo que no trago es con las gilipolleces y el sectarismo.
Soy más exigente con aquellos a los que apoyo. No ciego.
comunerodecastilla #18 comunerodecastilla
#14 Claro que si Risto, ¿como voy a saber yo ni nadie que coño piensas tú? :foreveralone:

youtu.be/veF8qGipXdE?t=417
A ver si resulta que no tienes el seso tan grande como crees... amigui. :troll:
#16 Nasser
#2 Otro con problemas
#12 Tok_Tok
#1 Lo sabremos cuando esté cerrado el pacto con otra de las formaciones, impaciente jeje
#15 Nasser
#1 gilipolleces
#7 jorgeesc
Sorpresón: dos formaciones políticas hacen un pacto para llevar a cabo sus políticas.
Entiendo que eso en España llegue a ser hasta un escándalo.
#13 Tok_Tok
#7 Lo nunca visto!!! :troll:
#4 Suleiman
Ha pedido discreción y le ha faltado tiempo para largarlo... Juas.
DORO.C #5 DORO.C
Pero si ya lo dijo Pablo, "cabalgamos contradicciones" :troll:
1 K 28
GeneWilder #6 GeneWilder
Poltronas everywhere.
#8 PeloPene
Irrelevante lo que diga la tipa esta. Y más escuhando las gilipolleces de lunática que esta soltando ultimamente
Kantinero #9 Kantinero *
Toooooma discreción, esta tía es de lo más subnormal que ha pasado por la política

Ahora da pie a los masmierdasmedios a generar bulos sobre las concesiones
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Podemos empeñado en hacerse invotable
#10 luzer
Como si no lo supieramos, van a apoyar finalmente la cesión de competencias en inmigración a Cataluña, para que perro contente a Junts a cambio de la regularización.
UsuarioXY #17 UsuarioXY
Gracias Irene, sin ti la derecha no gobernaría jamás.
