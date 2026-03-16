Irán se prepara para una "guerra larga": despliega misiles hipersónicos y mantiene el pulso en Ormuz

Teherán afirma que no busca un alto el fuego y considera el conflicto una "guerra existencial", mientras EE.UU. e Israel intensifican los bombardeos sobre la provincia de Isfahan. "Si para los estadounidenses y los israelíes esta es una guerra de elección, para los iraníes es una guerra de necesidad, una guerra existencial", explicó el enviado especial del medio qatarí en Teherán, Mohamed Vall
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Está ganada desde la semana pasada, y al mismo tiempo tenemos que ir todos o nos irá muy mal.
Toma, anda
y este es el momento que China estaba esperando para agenciarse Taiwan
Está emocionante la peli. Pinta algo larga eso sí.
Y ahora el subnormal anaranjado , nos quiere meter a todos ahi a que le hagamos de mamporreros gratis.