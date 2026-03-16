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Irán se prepara para una "guerra larga": despliega misiles hipersónicos y mantiene el pulso en Ormuz

Irán se prepara para una "guerra larga": despliega misiles hipersónicos y mantiene el pulso en Ormuz

Teherán afirma que no busca un alto el fuego y considera el conflicto una "guerra existencial", mientras EE.UU. e Israel intensifican los bombardeos sobre la provincia de Isfahan. "Si para los estadounidenses y los israelíes esta es una guerra de elección, para los iraníes es una guerra de necesidad, una guerra existencial", explicó el enviado especial del medio qatarí en Teherán, Mohamed Vall

| etiquetas: iran , ormuz , eeuu , israel
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Está quedando bonita la guerra de Schrodinger.

Está ganada desde la semana pasada, y al mismo tiempo tenemos que ir todos o nos irá muy mal.
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pitercio #6 pitercio
Irán puede perder, pero dejaría de existir y de momento dicen que prefieren el exterminio a someterse a violadores, pederastas y genocidas.
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Supercinexin #9 Supercinexin
#6 Qué raro. En mis telediarios de referencia, tanto en España como en UK, me dijeron que la sociedad iraní estaba hartísima de su Gobierno y que imploraban por una intervención del Mundo Libre para salvarlos a todos, que estaban como locos por derrocar al Régimen y recibir con los brazos abiertos a sus libertadores. No entiendo cómo pueden seguir aún en pie los ayatolas.
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
Trump ha sido Putinizado
1 K 15
#7 Dav3n *
#1 Había que meter a Putin como fuera eh? xD

Toma, anda :calzador: :calzador: :calzador:
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Don_Pixote #10 Don_Pixote
#7 nah me gusta ver que ambos convergen, y que a algunos se os electrocuta defendiendo a uno pero al otro no

;)
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#3 omega7767
al Zanahorio y al puedeQueEstéVivo (ambos con elecciones a finales de este año) les da algo si Iran va a por la guerra de larga duración.

y este es el momento que China estaba esperando para agenciarse Taiwan
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#5 Kuruñes3.0
UKRANIA II: Barras y Estrellas.
Está emocionante la peli. Pinta algo larga eso sí.
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#8 Dav3n
#5 Otro :calzador: :calzador: :calzador:
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Blackat #4 Blackat
Al final ...resulta que iran la tiene mas gorda y larga que Trump.

Y ahora el subnormal anaranjado , nos quiere meter a todos ahi a que le hagamos de mamporreros gratis.
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menéame