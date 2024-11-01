Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Teherán ha recordado "la responsabilidad" que tiene la comunidad internacional de "impedir que el régimen de ocupación viole sus promesas" y ha instado a todas las partes a vigilar a Israel tras la ruptura unilateral en marzo del acuerdo firmado entre las partes el pasado mes de enero, que condujo a la liberación de cientos de presos palestinos a cambio de rehenes.
| etiquetas: iran , israel , gaza , garantias , comunidad , internacional
Garantias
Israel
Acuerdo de paz
Los nazis sionistas van a sguir haciendo cosas de nazis sionistas
Luego, si Iran decide intervenir, los medios occidentales, diran que el malo es Iran.
No es el mejor referente
Todos sabemos que Israel considera su "destino manifiesto" la ampliación de sus territorios a costa de sus vecinos.
El escenario debe ser tan dantesco , que deben "limpiarlo" y enterrarlo , sin ser vistos.