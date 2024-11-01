edición general
Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Teherán ha recordado "la responsabilidad" que tiene la comunidad internacional de "impedir que el régimen de ocupación viole sus promesas" y ha instado a todas las partes a vigilar a Israel tras la ruptura unilateral en marzo del acuerdo firmado entre las partes el pasado mes de enero, que condujo a la liberación de cientos de presos palestinos a cambio de rehenes.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza"
Garantias xD
Israel xD xD
Acuerdo de paz xD xD xD

Los nazis sionistas van a sguir haciendo cosas de nazis sionistas
Luego, si Iran decide intervenir, los medios occidentales, diran que el malo es Iran.
TripleXXX #8 TripleXXX
#2 Que injusto eres. ¿Dónde se ha visto que Israel incumpla un acuerdo? :troll:
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Que tengan cuidado los de Qatar
zentropia #4 zentropia
Iran ha financiado, entrenado y equipado a Hamas, Hezbollah y los Huthies.
No es el mejor referente
Spirito #6 Spirito
#4 Que no se te olvide que Hamas fue un invento de Israel para enfrentar a la Autoridad Palestina, con el apoyo de EEUU que utiliza aquella zona como su portaviones terrestre para controlar el valor y flujo de petroleo.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 Motivo de más para acabar con Hamás, ya que son una herramienta del sionismo, ¿no?
#7 PerritaPiloto
#4 Si Israel no robase tierra a los palestinos y matase y torturarse a los que se oponen nadie tendría incentivos en armar ejércitos para detenerlos.
fofito #10 fofito
Lo único garantizado es que en cuanto encuentre una disculpa volverá a hacerlo.

Todos sabemos que Israel considera su "destino manifiesto" la ampliación de sus territorios a costa de sus vecinos.
#5 Pivorexico *
Israel ya no puede echar marcha atrás ,y mucho menos dejar pasó a observadores internacionales ;

El escenario debe ser tan dantesco , que deben "limpiarlo" y enterrarlo , sin ser vistos.
Andreham #1 Andreham
"Si, si, yo te aviso".
