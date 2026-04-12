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Irán niega el bloqueo de Ormuz por EE.UU

Irán niega el bloqueo de Ormuz por EE.UU

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes.

| etiquetas: ormuz , irán , eeuu , guerra
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Todo mi apoyo a Irán, espero que puedan destruir a sus agresores.
13 K 176
#3 Leclercia_adecarboxylata
#2 Es que encima EEUU les envía un Destructor.

¿No podían haber enviado algo que se llamase "Reconstructor" o algo así?
1 K 29
Mltfrtk #6 Mltfrtk
#3 Lo veo difícil, llamándose Ministerio de Guerra.
0 K 16
comunerodecastilla #12 comunerodecastilla
#2 Cuenta con mi hacha. :->
1 K 25
Poplíteo #1 Poplíteo *
Los llaman tontos así, plas!
2 K 46
calde #13 calde
#4 #1 Es que EEUU no se puede ni acercar xD

Por eso dicen que van a perseguir a los barcos que pasen... pero lejos del alcance de los misiles de Irán, que les dan miedito... xD xD xD
0 K 17
#4 Onaj
Irán intenta tranquilizar a quienes están pagando millones de euros por cruzar. Pero la realidad es que si el loco este de verdad se pone a asaltar petroleros fuera del estrecho nada pueden hacer.

Otra cosa es que logisticamrnte tenga EEUU la capacidad de cumplir con las amenazas de su becerro mayor.
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Ainhoa_96 #5 Ainhoa_96 *
#4 Es que si asalta petroleros fuera del estrecho... no es problema de Irán, es un problema de piratería en aguas internacionales.

De todas formas, vamos, es TACO, no creo que se atreva a tocar un petrolero con destino a la La India o China, quizá sí con alguno que vaya a un país pequeñito. Los bullies son siempre muy valientes contra los pequeñitos.

Va a ser muy curioso ver qué hace USA con los petroleros que robe en alta mar xD de verdad que lo estoy deseando verlo (aunque dudo que pase) :foreveralone:
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 #5 si Trump se salta la legalidad internacional asaltando barcos de terceros paises va a ser otro acto por el que poder llevarle ante un tribunal
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#8 Mustela
#7 Porque se cree el rey del mundo.
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#9 Onaj
#7 #5 A Trump no le importó fomentar un asalto violento para parar la toma de posesión de Biden le va a importar lo que ocurra en el mediterráneo.

Pero sí, mañana igual cambia de opinión. Me juego la.gorra y no la pierdo a que mañana no sé acuerda de lo que ha dicho.hoy
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SeñorMarron #10 SeñorMarron
#7 el problema es que para llevarlo habrá que llegar al bunker de la casa blanca, a ver quién es el guapo... O tenderle una trampa en una de esas negociaciones en un país amigo y secuestrarlo con cualquier pretexto, como hace él
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SeñorMarron #11 SeñorMarron
Pues ahora lo abro... pa'cerme el chulo :troll:
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menéame