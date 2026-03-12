Irán derriba un avión KC-135 de la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Irak [ENG]

Un avión de reabastecimiento de combustible KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el jueves en el oeste de Irak durante la guerra en curso contra Irán. Irán dijo que sus fuerzas de defensa atacaron el avión.
| etiquetas: guerra , irán. avión reabastecimiento , derribado , sistema defensa
www.meneame.net/story/avion-militar-americano-perdido-iraq-despues-inc
En esta noticia te dan el paradero.
"Militares iraníes anunciaron que grupos de resistencia de Irak derribaron con un misil un avión cisterna KC-135 estadounidense que sobrevolaba el oeste de ese país árabe, matando a toda la tripulación.
El siniestro fue confirmado con anterioridad por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU., que precisó que ocurrió mientras el… » ver todo el comentario