Irán derriba un avión KC-135 de la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Irak [ENG]

Irán derriba un avión KC-135 de la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Irak [ENG]

Un avión de reabastecimiento de combustible KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el jueves en el oeste de Irak durante la guerra en curso contra Irán. Irán dijo que sus fuerzas de defensa atacaron el avión.

Tx4 #5 Tx4
#2 Tiene votos negativos.
Alakrán_ #11 Alakrán_
#5 La tuya también! Publicamos otra más?
Tx4 #12 Tx4
#11 Si proporciona mas datos, no lo dudes.
yoma #14 yoma
#5 Eso no quita que esta sea duplicada. Es más si se descartara por negativos, esta seguiría siendo duplicada a no ser que la cierre el usuario que la envió.
yoma #15 yoma
#8 En la que yo pongo en #2 también se da el paradero y es anterior a ésta.
Findeton #1 Findeton
De hecho Irán ha derribado todos los aviones americanos que han caído desde el primer vuelo americano en 1903. /sarcasm
LaInsistencia #3 LaInsistencia
#1 Si, pero esperate. Que llevan, confirmados por EEUU, 11 drones Reaper. A ver si en realidad esta vez, si que les han derribado un pajaro a EEUU...
#4 DotorMaster
#1 señora tómese la pastilla
Findeton #9 Findeton
#4 Señora, suélteme el brazo.
#6 Toponotomalasuerte
#1 en este caso fueron dos. Uno pudo aterrizar de emergencia. Y fue la resistencia iraquí.
calde #16 calde
#1 EEUU está ganando la guerra. Es más, la tiene ya ganada! Lo que pasa es que ni los militares iraníes ni los usanos se han enterado todavía... :shit:
cocolisto #7 cocolisto *
Es duple, hay varios envíos al respecto pero este es el primero :

www.meneame.net/story/avion-militar-americano-perdido-iraq-despues-inc
Tx4 #8 Tx4
"EE. UU. tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense"

En esta noticia te dan el paradero.

En esta noticia te dan el paradero.
cocolisto #10 cocolisto *
#8 Vale, no te preocupes, nunca voto negativo. En todo caso es un caso de actualidad constante porque ya se afirma que han sido grupos insurgentes.
"Militares iraníes anunciaron que grupos de resistencia de Irak derribaron con un misil un avión cisterna KC-135 estadounidense que sobrevolaba el oeste de ese país árabe, matando a toda la tripulación.

El siniestro fue confirmado con anterioridad por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU., que precisó que ocurrió mientras el…   » ver todo el comentario
#13 amusgada
#10 se afirma lo de los grupos insurgentes reivindicando desde la Resistencia Islámica Iraquí una vez que el CENTCOM da la noticia. Con lo cual la credibilidad tiende a nula. Lo hubiesen reivindicado un ratico antes y lo mismo colaba.
#17 Troll_hunter
Dicen que había 6 soldados en el aparato.
