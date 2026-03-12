Un avión cisterna de Estados Unidos se estrella en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán

El accidente no ha sido provocado por fuego hostil ni amigo, aunque ha estado involucrado un segundo avión que ha conseguido aterrizar de manera segura. Más información: Sánchez rehúsa colaborar en la ofensiva contra Irán y Trump retira al menos 15 aviones cisterna de Rota y Morón
| etiquetas: irán , eeuu , israel , china , iii www
ofensivaguerra ilegal contra Irán"
Mucho mejor asi
Yo voy a cascar microblogging. Es el usuario el que ha puesto algo que no es del artículo en la entradilla.
El artículo no lo he leído, así que no sé si es sensacionalista, bueno, malo, parcial, imparcial o si ha sido ETA.