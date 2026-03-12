Avión militar americano perdido en Iraq después de un incidente importante que afectó a dos aviones [EN]

En un comunicado, el Comando Central de EE. UU. escribió: «El Comando Central de EE. UU. tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica, y las labores de rescate continúan. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una se estrelló en el oeste de Irak y la otra aterrizó sin contratiempos.»