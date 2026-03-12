Avión militar americano perdido en Iraq después de un incidente importante que afectó a dos aviones [EN]

En un comunicado, el Comando Central de EE. UU. escribió: «El Comando Central de EE. UU. tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica, y las labores de rescate continúan. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una se estrelló en el oeste de Irak y la otra aterrizó sin contratiempos.»
Dos aviones caros de cojones, con pocas opciones de ser repuestos en poco tiempo... Uno destruido, el otro dañado pese a haber aterrizado.
A los usanos esta guerra a la limón con los genocidas sionistas, para tapar el escándalo de pederastia de su presidente y élite económica, les va a salir caro...
Lo curioso es que creí sería un caza el que estaría repostando y salió algo mal con la manguera pero ¿2 stratotanker y uno repostando del otro y se tocan? wtf?