Avión militar americano perdido en Iraq después de un incidente importante que afectó a dos aviones [EN]

En un comunicado, el Comando Central de EE. UU. escribió: «El Comando Central de EE. UU. tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica, y las labores de rescate continúan. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una se estrelló en el oeste de Irak y la otra aterrizó sin contratiempos.»

Supercinexin #3 Supercinexin
Sa perdío, pobechito. Iba solito y se perdió el avionsito. Mu triste todo.
3 K 57
#1 kreator
Otro avion que se cae solo, choca o se incendia. Joder que basura de equipamiento militar. Se rompen más que los derriban.
2 K 30
security_incident #2 security_incident
#1 Los iraquíes dicen que le han metido un shawarma 358 tierra-aire a 2 KC-135 . Uno lo tumbaron y al otro le impactaron pero logró llegar a Israel.

A los Iraquíes les gusta el picante en el shawarma
2 K 35
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 Pareciera como si se hubiesen dado instrucciones para usar la palabra "incidente" cada vez que USA recibe un golpe militar... :roll:  media
3 K 40
#8 kreator
#7 incidente no relacionado con el combate, accidente, fuego amigo... O son unos mentirosos o unos ineptos
1 K 23
security_incident #9 security_incident
#7 un security incident de toda la vida de dios :troll:
0 K 12
Dramaba #15 Dramaba
#7 Me ha venido a la cabeza la palabra "reyerta" y no sé porqué... :-D
0 K 10
pitercio #4 pitercio *
Otra etiqueta en la carpeta de operaciones de Epstein Fury.
1 K 27
Qoshqarbaev #5 Qoshqarbaev
Efectivamente, ha sido mala suerte.

x.com/i/status/2032211125882745265
1 K 25
millanin #10 millanin
#5 Claro. Como siempre.
0 K 7
#6 CuiProdestHocBellum *
Y esto no es un bulo, ni por asomo, ya va (que se sepa) media docena de aeronaves usanas destruidas:

x.com/CENTCOM/status/2032211125882745265

www.cbsnews.com/news/u-s-military-plane-crashes-in-iraq-as-status-of-c

www.bbc.com/news/live/c4gqjyk0vx3t

www.militarytimes.com/flashpoints/2026/03/12/us-air-force-kc-135-goes-

Dos aviones caros de cojones, con pocas opciones de ser repuestos en poco tiempo... Uno destruido, el otro dañado pese a haber aterrizado.

A los usanos esta guerra a la limón con los genocidas sionistas, para tapar el escándalo de pederastia de su presidente y élite económica, les va a salir caro...  media
1 K 15
josde #11 josde
#6 Seguro que su fabricante es Boeing.
0 K 20
#14 amusgada
#11 es un Boeing KC-135, los usan desde mediados de los 50
0 K 9
#12 xuanra2002
Pues son 3 o 4 soldados muertos más porque la tripulación es de 3 o 4 según tuvieran o no navegante.
0 K 7
#13 amusgada *
#12 iban seis a bordo, dice la CBS.
Lo curioso es que creí sería un caza el que estaría repostando y salió algo mal con la manguera pero ¿2 stratotanker y uno repostando del otro y se tocan? wtf?
0 K 9

