Irán advierte a EEUU

"Sepa que, en caso de un ataque contra Irán, tanto los territorios ocupados como todas las bases militares y buques estadounidenses en la región serán objetivos legítimos para nosotros", advirtió Mohammad Qalibaf portavoz del parlamento Iraní.
Pero sí en tu opinión Irán es culpable de crear armas nucleares y proxies, estarás de acuerdo conmigo en que EEUU es entonces el país más criminal de la Historia moderna, ya que decidió unilateralmente armarse con miles de ojivas nucleares, para atacar a los demás, y además es probablemente el mayor promotor de proxies de todo Oriente Medio: el fundamentalismo islámico es prácticamente creación suya desde que entrenaron y regaron de armamento moderno y de millones de dólares a los Talibán en los 80. Y desde entonces no han parado de hacer lo mismo en todos los demás países.
Irán se defiende, nunca te olvides de eso.
Pero antagonizar hasta qué punto es legítimo? Si te la pasas cada día diciendo que quieres destruir otros países para tu consumo interno.
No es más fácil si nadie te ataca, dedicarte a lo tuyo y dejar de antagonizar?
No sirvió eso aunque sea un poco durante los acuerdos con Obama?
Y qué hay sobre la lógica deontológica de esto? Es decir, si todos tuvieran una bomba nuclear porque el problema no aplica solo a Irán?
Lo que les jode, por lo que critican, es que estas protestas si son el pueblo luchando contra la opresión de la que ellos forman parte.
Esta gente si busca cambios en su vida, en su pais. Y lo hacen jugandose la vida.
