Irán advierte a EEUU

"Sepa que, en caso de un ataque contra Irán, tanto los territorios ocupados como todas las bases militares y buques estadounidenses en la región serán objetivos legítimos para nosotros", advirtió Mohammad Qalibaf portavoz del parlamento Iraní.

perrico #6 perrico
¡La que se está liando por el caso Epstein!
makinavaja #8 makinavaja
#6 Pero funciona... ya casi nadie habla de las niñas que se pudiera haber beneficiado Trump en la isla de Epstein.... :-D :-D :-D
security_incident #10 security_incident
#6 el caso Epstein es la herramienta. La causa es otra.
Zarangollo #3 Zarangollo
En EEUU tienen superavit de democracia y necesitan exportarla
balancin #5 balancin
Fabricar armas nucleares y montar proxies también contaba como injerencia?
Supercinexin #11 Supercinexin
#5 En mi opinión de observador, cuenta como autodefensa frente a la agresión imperialista que Irán lleva sufriendo décadas.

Pero sí en tu opinión Irán es culpable de crear armas nucleares y proxies, estarás de acuerdo conmigo en que EEUU es entonces el país más criminal de la Historia moderna, ya que decidió unilateralmente armarse con miles de ojivas nucleares, para atacar a los demás, y además es probablemente el mayor promotor de proxies de todo Oriente Medio: el fundamentalismo islámico es prácticamente creación suya desde que entrenaron y regaron de armamento moderno y de millones de dólares a los Talibán en los 80. Y desde entonces no han parado de hacer lo mismo en todos los demás países.

Irán se defiende, nunca te olvides de eso.
balancin #16 balancin
#11 defenderse está bien.
Pero antagonizar hasta qué punto es legítimo? Si te la pasas cada día diciendo que quieres destruir otros países para tu consumo interno.
No es más fácil si nadie te ataca, dedicarte a lo tuyo y dejar de antagonizar?
No sirvió eso aunque sea un poco durante los acuerdos con Obama?

Y qué hay sobre la lógica deontológica de esto? Es decir, si todos tuvieran una bomba nuclear porque el problema no aplica solo a Irán?
#7 guillersk
Va a llover democracia del cielo
cocolisto #14 cocolisto
Va haber intromisión y bombardeos sobre Irán si o sí. Especialistas varios lo vienen anunciando hace tiempo y se engloba en la estrategia de impedir y boicotear la rural de la seda, que para los eeuu es su mayor pesadilla. Irán, una democracia en su tiempo dirigida por un socialista que nacionalizó el petróleo fue acosada y dado un golpe de estado y puesto el Sha, un ser abyecto y odioso que llevó al país en la ruina que ocasionó un levantamiento popular.Para impedir que el País pasara a las…   » ver todo el comentario
Sinfonico #4 Sinfonico
#1 Yo lo veo perfectamente, si te tocan las narices mucho siempre puedes usar one.one.one.one/es-ES/
carakola #9 carakola
#4 No la conozco. Parece un DNS xD
Wintermutius #15 Wintermutius
#9 Parece un proxy.
Supercinexin #13 Supercinexin
Irán está acabado antes de empezar ninguna guerra contra el monstruo USA. Su población ahora mismo tiene hambre y sed, tiene gravísimos problemas internos además de la evidente situación de desventaja militar frente a las tropas imperiales. Eso por no mencionar lo carniceros que son desde el Imperio: no les tiembla el pulso a la hora de borrar del mapa una ciudad si hace falta, matando a tantos cientos de miles de civiles como sea necesario. Llevan demostrándolo desde finales de la IIGM, los…   » ver todo el comentario
Destrozo #2 Destrozo *
Ingerencia?, joder vaya tag, se ve que están tragando algo
#12 Javiersoler
El hecho que se esté ignorando en España las protestas en iran por parte de la izquierda es lamentable, ellos llegaron al poder, se hicieron famosos, ricos, etc, precisamente con protestas en España. Llegaron, dijeron "nosotros somos el 15M".

Lo que les jode, por lo que critican, es que estas protestas si son el pueblo luchando contra la opresión de la que ellos forman parte.
Esta gente si busca cambios en su vida, en su pais. Y lo hacen jugandose la vida.

A Irene montero, belarra…   » ver todo el comentario
