Ione Belarra dice que Trump es el Hitler de nuestro tiempo  

La secretaria general de Podemos ha cargado contra el presidente Donald Trump, en la concentración enfrente de la embajada de Estados Unidos, calificándolo como “el mayor terrorista en el mundo” y "el Hitler de nuestro tiempo" tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
| etiquetas: ione belarra , podemos , trump , hitler
Igual si dejamos de decir nooooo no es para tanto hasta que ya siiiii ya sea para tanto.... Pos la cosa no seguiria escalando pero parece que algunos vais a seguir ignorando el elefante en la sala hasta que canten el "Washington uber Alles" vestidos de tiroleses
El video de un 1 minuto no te lo has visto claramente aunque probablemente estés de acuerdo con el 99% de lo que dice