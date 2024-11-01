edición general
Ione Belarra dice que Trump es el Hitler de nuestro tiempo

La secretaria general de Podemos ha cargado contra el presidente Donald Trump, en la concentración enfrente de la embajada de Estados Unidos, calificándolo como “el mayor terrorista en el mundo” y "el Hitler de nuestro tiempo" tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Comentarios destacados:      
#1 capitan.meneito
Pues no me decido entre Benjamín o Donald.
10
#2 Guanarteme
#1 Benjamín es el de los ustachas y Donald es Hitler, sí: tirando de populismo y señalamiento al diferente para cohesionarse a nivel interno e incorporándose territorios por la fuerza.
4
#9 soberao
#1 Trump es Hitler en sus primero años en el poder y Netanyahu es Hitler en sus últimos años, cuando tenía el Holocausto funcionando a toda máquina asesinando de forma industrial como hace Netanyahu en Gaza matándolos de hambre y frío tras destruir todas las infraestructuras civiles básicas y como hospitales, casas y servicios elementales como electricidad y agua.
0
#12 Galton
#1 Benjamín es Mussolini y Donald es Hitler.
0
#4 CharlesBrowson
no por defender al cabronias del donaldo, pero ya estas comparaciones parecen sacado de una libreta de "comparaciones 0,60" que se lo curren un poco mas
3
#5 skaworld
#3 #4 Acaba de entrar en un pais, deponer su gobierno (que te puede gustar o no) y poner uno afin (no, no ha puesto uno "democratico" y bonico del to, ha puesto uno afin y punto) para extraer sus recursos, lo acaba de anunciar sin ningun tapujo por la tele, a cojon sacado, ha amenazado a otros 3 o 4 paises de paso por el camino, incluyendo uno en suelo europeo.

Igual si dejamos de decir nooooo no es para tanto hasta que ya siiiii ya sea para tanto.... Pos la cosa no seguiria escalando pero parece que algunos vais a seguir ignorando el elefante en la sala hasta que canten el "Washington uber Alles" vestidos de tiroleses
14
#6 Huaso
#5 amen!
3
#16 MiguelDeUnamano
#5 Ni por esas, con la cantidad de imbéciles que tenemos que padecer, que a tipos tatuados con simbología nazi, saludando a mano alzada dicen que se les llama nazis "por pensar diferente".
3
#7 omega7767
#4 jeje, te has leído el titular y has escrito el comentario como todo buen meneante.

El video de un 1 minuto no te lo has visto claramente :-D aunque probablemente estés de acuerdo con el 99% de lo que dice
2
#10 cocolisto
Disiento un poco de esa apreciación de Belarra. Trump es el muñeco actual desprovisto de cortapisas ni simulaciones, es el imperialismo practicado por el establishment yanqui de toda la vida, antes con otros presidentes y que practicaria los mismos horrores, desnudo de toda justificación que hasta ahora usaba la fachada de democracia.Son años de demonizar a través de sus tentáculos comunicativos cualquier alternativa a sus crímenes, sea Irak, Vietnam, Afganistán, Libia, Panamá, Cuba y tantos…   » ver todo el comentario
0
#15 jonolulu *
#14 No voy a explicar una ironía, pero hierras el tiro
0
#11 vviccio
Lo mismo pensé hace poco. Elegido democráticamente, deriva autoritaria, Venezuela, Groenlandia, ...
0
#17 Piscardo_Morao
#11 No te olvides las detenciones por perfil racial ni usar al ejército para reprimir protestas de civiles.
0
#3 strike5000
Ione Belarra es retrasada mental pero lo disimula muy bien, no queda otra explicación.
17
#8 Mauro_Nacho
#3 ¿Por qué insultas? Estas insultando no solo a Ione Belarra, a toda la gente que quiere un orden internacional y no la ley del más fuerte.
6
#13 jonolulu
#8 Porque de retrasados sabe mucho, por lo que sea
3
#14 Mauro_Nacho
#13 Di algo coherente, no insultes, estás insultando a los españoles y a la convivencia.
0

