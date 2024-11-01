edición general
El invierno más duro en Ucrania, con hasta 27 grados bajo cero y la mayoría de la población de Kyiv sin luz ni calefacción

Rusia vuelve a atacar la infraestructura energética ucraniana. Casi el 70% de la capital está sin luz y sin calefacción, con temperaturas gélidas que llegan hasta los 27 grados bajo cero. Está siendo el invierno más duro desde el inicio de la invasión. La imagen que mejor define el frío extremo es la de las ventanas completamente cubiertas de hielo en viviendas que empiezan a congelarse por dentro. Las principales ciudades están creando carpas con generadores para que los vecinos puedan protegerse del frío unas horas y comer un plato de comida.

#2 VFR *
Pero Putin no va contra los civiles, que no se os olvide
5
Kasterot #1 Kasterot
¿Kyiv? ¿Acaso no hay denominación en español?
4
mamarracher #8 mamarracher *
#1 Tiene una connotación política: el gobierno de Ucrania recomienda Kyiv como transliteración directa del nombre en ucraniano. Kiev es la transliteración tradicional del ruso.
0
#10 pozz
#8 Rusia y su mania de rusificar todo lo que toca... como los buenos nazis que son.
0
#14 PendergastAloysius
#8 Vamos que tenemos que emplear un idioma minoritario en ucrania en vez de la denominación oficial de siempre, exigencias de nacionalistas, pero estos son buenos.
0
Barney_77 #12 Barney_77
#1 Gerona, Lérida, La Coruña... ¿Algún problema si las digo en Español?
1
Priorat #15 Priorat
#1 ¿Quief?
0
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
#_3 Resumen del comentario de SuperHeilPutin: ¡¡¡RENDÍOS JÓJOLS DE MIERDA, O LA GROSS RUSSLAND OS MATARÁ A TODOS, HIJOS DE PUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
4
#7 pozz
#5 Por eso estan tan jodidos, que ni con estas, el pueblo ucraniano se va a rendir ante esos nazis rusos.
2
Supercinexin #3 Supercinexin
Ya cae Rusia. Para Abril se habrán quedado sin artillería, sus tanques han sido prácticamente todos destruidos y las tropas ucranianas avanzan a buen ritmo hacia Moscú. Es cuestión de un par de meses. Que recojan un poco de leña mientras la OTAN y sus amigos los europeos acuden a ayudarles.
3
#6 HangTheRich
#3 pero no olvidemos que hay que comprar misiles y juguetes caros por que aunque no tenga tanques es un peligro para la paz mundial
0
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano
#3 Ni una critica a Rusia por su invasion, la culpa la tienen los demás pero no Rusia... Lo tuyo es tremendo... ¬¬
4
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#_1 ¿Eso es lo que te llama la atención del envío?

EDIT: vaya, me tenía ignorado, probablemente por la empatía que ha demostrado en su comentario.
2
cosmonauta #13 cosmonauta
Hay días que en Kiev tienen 3 horas al día de electricidad.

Afortunadamente planifican muy bien sus recursos, los cortes se anuncian, muchas veces se amplían los periodos y gran parte de la población usa baterías portátiles.

Fuera de la capital, la cosa está más jodida. Hay gente que pasa tres días sin luz. Viven y duermen con el anorak puesto porque cuando la temperatura baja demasiado, ya no recuperas.

Todo esto gracias al grandísimo hijo de mil reputas de Putin y sus esbirros. Se dice poco.
2
Connect #16 Connect
#13 Si, un loco que le dio por querer quedarse Ucrania. ¿Mañana que será? ¿Alguien que se encapriche de Groenlandia? Quizás de las Canarias? O de alguna otra isla estratégica en el Canal de la Mancha?
0
cosmonauta #17 cosmonauta
#16 ¿Loco? No. Grandísimo hijo de la gran puta. Hay que distinguir.
0
Songji #11 Songji
Creo que antes de la guerra importaban de Rusia un 60-70% del gas que consumían, y ahora no sé cómo estará porque el consumo total ha debido bajar mucho. Cuando cortaron lazos con los rusos, estaba claro que iba a pasar esto. Y no es por hablar de culpas de nadie. Lo importante es que tendríamos que espabilar nosotros y darnos cuenta de lo fundamental que es la independencia energética. Con la lucha que va a haber y la sangre que se va a derramar por los recursos energéticos en este siglo (los follones en Ucrania, Venezuela o Irán ya tendrían que decirnos algo), estamos tardando ya demasiado en desarrollar tecnologías y generación de energía dentro del país para no tener que importar.
2

