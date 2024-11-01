El invierno más duro en Ucrania, con hasta 27 grados bajo cero y la mayoría de la población de Kyiv sin luz ni calefacción

Rusia vuelve a atacar la infraestructura energética ucraniana. Casi el 70% de la capital está sin luz y sin calefacción, con temperaturas gélidas que llegan hasta los 27 grados bajo cero. Está siendo el invierno más duro desde el inicio de la invasión. La imagen que mejor define el frío extremo es la de las ventanas completamente cubiertas de hielo en viviendas que empiezan a congelarse por dentro. Las principales ciudades están creando carpas con generadores para que los vecinos puedan protegerse del frío unas horas y comer un plato de comida.