Investigan un posible caso de grave acoso escolar a una niña en un colegio de Vigo

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha confirmado la recepción, el jueves pasado, de una comunicación alertando de un posible caso de acoso a una niña de 5 años por parte de alumnos de sexto de primaria en un colegio de Vigo, el centro concertado Monterrey, ubicado en el barrio de Teis. Una noticia que saltó rápidamente en redes sociales, después de que una usuaria compartiese un vídeo denunciando la situación con muchos detalles. Según su relato, la niña sufre un trato vejatorio y agresiones de índole física. Además,...

| etiquetas: acoso escolar , monterrey , concertado , sexto de primaria , protocolo
4 comentarios
Nobby #1 Nobby
Mucha concienciación, mucho protocolo pero parece que al final lo que funciona para detener este tipo de situaciones es la publicidad en RRSS y medios de comunicación... Mientras el político de turno no sienta la presión parece que no se hace nada...
#3 Pixmac *
#1 Algo así ya no debería llegar al político de turno. El propio colegio debería tomar medidas, que además le interesa para evitar mala publicidad. Si el colegio no hace nada lo normal es que el acoso siga e incluso vaya a peor al verse impunes los acosadores.
Escafurciao #2 Escafurciao *
Antes teníamos abusones o como lo quieran llamar en inglés, pero también teníamos defensores, en mi colegio, al menos, las ostias se la llevaban los chulos que iban de guay, supongo que en los coleios pijos" nunca aguante a los salesianos de al lado" sería y será al revés y de aquellos barros...
#4 Shibuya
Vamos a hacer infinidad de protocolos, reuniones y brindis al sol pero no veamos el elefante en la habitación. Lo de expulsar al abusón no pobrecito, que le creamos un trauma.
