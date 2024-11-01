Investigan un posible caso de grave acoso escolar a una niña en un colegio de Vigo

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha confirmado la recepción, el jueves pasado, de una comunicación alertando de un posible caso de acoso a una niña de 5 años por parte de alumnos de sexto de primaria en un colegio de Vigo, el centro concertado Monterrey, ubicado en el barrio de Teis. Una noticia que saltó rápidamente en redes sociales, después de que una usuaria compartiese un vídeo denunciando la situación con muchos detalles. Según su relato, la niña sufre un trato vejatorio y agresiones de índole física. Además,...