El inversor que predijo la crisis de 2008 alerta de un “desplome histórico”: “estamos ante un sangriento accidente minutos antes de que ocurra”

Michael Burry, famoso por anticipar la crisis de 2008, alerta de un “desplome histórico” en Wall Street. Afirma que el Nasdaq 100 cotiza a niveles excesivos, unas 43 veces sus ganancias, muy por encima de lo razonable. Cree que el mercado sobreestima más del 50% las ganancias futuras de las grandes tecnológicas impulsadas por la IA. Describe la situación como un “accidente sangriento a punto de ocurrir” y recomienda reducir riesgo, recoger beneficios y reducir la exposición a renta variable, especialmente en el sector tecnológico.
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El tweer mas famoso es el de SELL! en 2023 tras lo que hasta abandonó X por la que le cayó en los meses posteriores cryptopotato.com/es/michael-burry-abandona-twitter-otra-vez/
Desde ese día, en 3 años se ha duplicado el sp500.
No obstante, hoy le veo más cerca de acertar, las valoraciones son ilógicas para la que está cayendo pero tambien lo parecían hace esos 3 años y mientras sigan imprimiendo dinero como locos no tiene sentido no estar invertido. Si mañana cayera todo todo a la mitad, todavía estaríamos a la valoración que Burry dijo SELL hace 3 años.
Y en estos momentos tampoco existe tanta energía para dar servicio a tanta IA proyectada.