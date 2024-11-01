edición general
11 meneos
94 clics
El inversor que predijo la crisis de 2008 alerta de un “desplome histórico”: “estamos ante un sangriento accidente minutos antes de que ocurra”

El inversor que predijo la crisis de 2008 alerta de un “desplome histórico”: “estamos ante un sangriento accidente minutos antes de que ocurra”

Michael Burry, famoso por anticipar la crisis de 2008, alerta de un “desplome histórico” en Wall Street. Afirma que el Nasdaq 100 cotiza a niveles excesivos, unas 43 veces sus ganancias, muy por encima de lo razonable. Cree que el mercado sobreestima más del 50% las ganancias futuras de las grandes tecnológicas impulsadas por la IA. Describe la situación como un “accidente sangriento a punto de ocurrir” y recomienda reducir riesgo, recoger beneficios y reducir la exposición a renta variable, especialmente en el sector tecnológico.

| etiquetas: ia , crisis , bolsa
9 2 2 K 88 actualidad
9 comentarios
9 2 2 K 88 actualidad
woody_alien #3 woody_alien
Yo prefiero consumir productos locales  media
1 K 22
Gry #7 Gry
Hace unos meses leí algo parecido, que hay tanto dinero invertido en la bolsa estadounidense que las empresas no saben ni lo que hacer con él. De ahí que las tecnológicas puedan hacer cosas como comprar toda la producción mundial de computadoras para datacenters que ni siquiera existen ni tienen la más remota posibilidad de ser rentables.
0 K 19
pepel #2 pepel
Hace dos años que lo estoy esperando. Creo que podré esperar un año más.
0 K 18
sorrillo #1 sorrillo
Cuando tienes a montones de inversores haciendo montones de predicciones es inevitable que alguno acierte, convertir a ese en oráculo es un error.
1 K 18
masde120 #5 masde120 *
#1 Michael Burry ha predicho desde 2008 no menos de otras 40 crisis.
El tweer mas famoso es el de SELL! en 2023 tras lo que hasta abandonó X por la que le cayó en los meses posteriores cryptopotato.com/es/michael-burry-abandona-twitter-otra-vez/

Desde ese día, en 3 años se ha duplicado el sp500.

No obstante, hoy le veo más cerca de acertar, las valoraciones son ilógicas para la que está cayendo pero tambien lo parecían hace esos 3 años y mientras sigan imprimiendo dinero como locos no tiene sentido no estar invertido. Si mañana cayera todo todo a la mitad, todavía estaríamos a la valoración que Burry dijo SELL hace 3 años.
0 K 12
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Puede ser como lo que ocurrió con el boom de las punto.com en ese momento no había tantos clientes o mercado capaz de absorber lo que ofertaban.

Y en estos momentos tampoco existe tanta energía para dar servicio a tanta IA proyectada.
0 K 12
masde120 #9 masde120
#8 Sí aunque la IA es muy real, los compromisos de inversión pueden no ser recuperables y el ostion muy gordo para algunas. ?Como se puede recuperar inversiones de cientos de miles de millones de euros que están todas y cada una de las grandes invirtiendo si luego viene una cualquiera y te libera un modelo bestial uno de ellos a la minima de cambio?, o se filtra, y luego viene una tecnologia que te tira por los suelos las necesidades de inferencia. Es posible que haya un momento que echen cuentas y digan, solo vamos a recuperar un 10% de lo invertido. y la ostia sea gorda para los inversores. Pero aún así hablamos de Meta, amazon o google, que imprimen ese dinero cada año sin problema. En cambio OpenAI o Antrhopic es otro cantar...
0 K 12
#6 surco
#1 Es relativamente sencillo. Salvo en cracks y poco tiempo después, el mercado siempre está hinchado, es la naturaleza del sistema. Todo el mundo lo sabe, como todo el mundo sabe que debe corregir, el turrón es saber cuando va a hacerlo.
0 K 11
Noeschachi #4 Noeschachi
Venga Barry, van a hacer 20 años desde la última vez que acertaste a este paso.
0 K 11

menéame