El inversor que predijo la crisis de 2008 alerta de un “desplome histórico”: “estamos ante un sangriento accidente minutos antes de que ocurra”

Michael Burry, famoso por anticipar la crisis de 2008, alerta de un “desplome histórico” en Wall Street. Afirma que el Nasdaq 100 cotiza a niveles excesivos, unas 43 veces sus ganancias, muy por encima de lo razonable. Cree que el mercado sobreestima más del 50% las ganancias futuras de las grandes tecnológicas impulsadas por la IA. Describe la situación como un “accidente sangriento a punto de ocurrir” y recomienda reducir riesgo, recoger beneficios y reducir la exposición a renta variable, especialmente en el sector tecnológico.