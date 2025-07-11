La Interpol busca a otro profesor gallego fugado tras una condena de 32 años por abusar de seis niños

Su nombre es Segundo Cousido, un docente de religión salesiano que está en busca y captura por no ingresar en prisión tras una contundente sentencia por abusar sexualmente de varios alumnos. Es uno de los diez delincuentes más buscados de España.
A dios rogando y con la polla dando.
Porque los españoles son seres de luz que no hacen nada. Los extranjeros cometen el 124238% de los delitos en España.
Porque, claro, lo relevante es la nacionalidad.
No espero que lo entiendas, así que ni te esfuerces.
Porque, el ratio de españoles, religiosos que violan no es relevante.
Solo es relevante cuando el que comete el delito es extranjero o musulman.
Si no entra en esas condiciones, remarcar que es español o cristiano, es desviar el punto y me sueltas no se que de ratios.
Porque claro, que el 98% de los delitos de violación los comentan los hombres, que son el 50% de la población, no es relevante.
" Religiosos que violan", a la puta cárcel con ellos, espero que te parezca igual de bien cuando su religión sea musulmana, o asi ya no te duele?
A ver si así lo entiendes.. Si desglosamos a tan alto nivel, quedarnos en que el 98% de las violaciones las cometen hombres, seria como si en mi trabajo digo que el 98% de las incidencias técnicas las causan ordenadores. Tendre qué descartar las impresoras, bien,… » ver todo el comentario
Me estás comparando los hombres que violan con impresoras estropeadas.
Pero el soez soy yo.
Así es imposible.
Yo que quieres que te diga, si en un país un delito lo comete la mitad de la población, pensaría en qué clase de país tengo.
Te compadezco, tiene que ser realmente complicado encontrar un trabajo decente con semejante nivel.
Precisamente el hecho de que el feminismo ha considerado este dato relevante los ultimos 10 años, nos ha animado a muchos a empezar a señalar el color de piel y la cultura como relevantes tambien
No, si al final, la culpa es de todo el mundo, menos de los que violan.
De las violaciones, no. De que yo pregunte por el color de piel, si
Pero, la culpa es de las feministas.
La culpa siempre es de los demás.
profesorcatequista de religión y SACERDOTE SALESIANO... sí de esos que juran celibato.
No se, las ratas son grises, por lo tanto, todo animal gris, es una rata.
Que sí, que puede estar superalerta y disimular su acento, inventarse una historia y nunca nombrar nada cercano a Galicia ni que le relacione ó podría no hacerlo, como es un futurible del cuál no sabemos qué acontecerá, tener algún dato, por estúpido que le parezca a su brillante mente… » ver todo el comentario
“Un informe por buen comportamiento y el pago de 12.000 euros lo dejaron en la calle hasta el juicio”
Dicho lo cuál, me van a tener que disculpar el calzador, pero luego ante hechos no probados, la provisional no se la quitan los pobres sin contactos ni con espátula:
elpais.com/economia/2025-07-11/los-otros-seis-de-zaragoza-el-grupo-de-
Cualquier cosa es mejor que lo que le espera..
También me parece extraño que un "mindundi" random pueda esconderse tan bien estando en una lista de los 10 más buscados sin tener contactos ni dinero. O la policía no hace un trabajo muy bueno, o este tipo tiene más pasta/contactos de los que aparenta.
Cuando pasa algo similar con un profesor de gimnasia no decimos los mismo de los profesores de gimnasia.