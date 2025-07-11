edición general
La Interpol busca a otro profesor gallego fugado tras una condena de 32 años por abusar de seis niños

La Interpol busca a otro profesor gallego fugado tras una condena de 32 años por abusar de seis niños

Su nombre es Segundo Cousido, un docente de religión salesiano que está en busca y captura por no ingresar en prisión tras una contundente sentencia por abusar sexualmente de varios alumnos. Es uno de los diez delincuentes más buscados de España.

Comentarios destacados:      
The_real_deal
Docente de religión.

A dios rogando y con la polla dando.
6
Torrezzno
#2 como el de En marea que la polla la marea
3
elGude
#4 los dos hombres y españoles.
2
Kmisetas
#13 Ahora es bien decir la nacionalidad? Se os ve la patita.
2
elGude
#18 no, solo es interesante cuando es extranjero.

Porque los españoles son seres de luz que no hacen nada. Los extranjeros cometen el 124238% de los delitos en España.


Porque, claro, lo relevante es la nacionalidad.
1
Kmisetas
#22 Cuando aprendas lo que es un ratio quizá te llamen la atención los porcentuales por origen, nacionalidad, cultura.. Mientras tanto, en valor absoluto, en España lo normal es que la mayoria de delitos los cometan españoles, pero igual que los logros positivos.

No espero que lo entiendas, así que ni te esfuerces.
2
elGude
#26 porque el ratio de los hombres que violan no es relevante.

Porque, el ratio de españoles, religiosos que violan no es relevante.

Solo es relevante cuando el que comete el delito es extranjero o musulman.

Si no entra en esas condiciones, remarcar que es español o cristiano, es desviar el punto y me sueltas no se que de ratios.

Porque claro, que el 98% de los delitos de violación los comentan los hombres, que son el 50% de la población, no es relevante.
1
Kmisetas
#28 "El ratio de hombres que violan".. Madre mia las cabezas.

" Religiosos que violan", a la puta cárcel con ellos, espero que te parezca igual de bien cuando su religión sea musulmana, o asi ya no te duele?

A ver si así lo entiendes.. Si desglosamos a tan alto nivel, quedarnos en que el 98% de las violaciones las cometen hombres, seria como si en mi trabajo digo que el 98% de las incidencias técnicas las causan ordenadores. Tendre qué descartar las impresoras, bien,…   » ver todo el comentario
1
elGude
#32 pues claro colega. Es exactamente lo mismo.

Me estás comparando los hombres que violan con impresoras estropeadas.

Pero el soez soy yo.

:palm:
2
Kmisetas
#34 Ok, además ni sabes lo que es una metáfora.

Así es imposible.
0
elGude
#37 que si. Es una metáfora.

Yo que quieres que te diga, si en un país un delito lo comete la mitad de la población, pensaría en qué clase de país tengo.
1
Kmisetas
#40 Confirmas que no entiendes el concepto de ratio.

Te compadezco, tiene que ser realmente complicado encontrar un trabajo decente con semejante nivel.
1
elGude
#43 es que lo mido con impresoras.
1
Dakxin
#28 Porque claro, que el 98% de los delitos de violación los comentan los hombres, que son el 50% de la población, no es relevante.

Precisamente el hecho de que el feminismo ha considerado este dato relevante los ultimos 10 años, nos ha animado a muchos a empezar a señalar el color de piel y la cultura como relevantes tambien
1
elGude
#33 ah claro, la culpa es de la feministas.

No, si al final, la culpa es de todo el mundo, menos de los que violan.
1
Dakxin
#36 ah claro, la culpa es de la feministas.

De las violaciones, no. De que yo pregunte por el color de piel, si
1
elGude
#39 claro. Vamos, que eres un racista de mierda que necesita saber el color de piel del que comete un crimen para tu sesgo.

Pero, la culpa es de las feministas.

La culpa siempre es de los demás.
0
Dectacubitus
#22 El porcentaje que das es errónea. La cifra aproximada es el 73%.
0
ingenierodepalillos
#18 Go to #9 y si no #25
0
Torrezzno
#13 los dos gallegos
1
elGude
#19 la última vez que lo comprobé, Galicia estaba en España.
0
javierchiclana
#2 A ABC se le "olvida" un gran detalle... profesor catequista de religión y SACERDOTE SALESIANO... sí de esos que juran celibato. :ffu:
1
ingenierodepalillos
#11 Vaya chorrada de pregunta, si mañana ve a un tipo que se le parece, le oye hablar y tiene acento gallego, a lo mejor le da por coger el teléfono para hacer algo más que escribir tonterías.
4
ElBeaver
#12 Galicia tiene casi 3 millones de habitantes. ¿En serio meterías a una persona con acento gallego en un lío solo por eso? ¿Crees que el acento gallego es imposible de disimular? Además, existen muchos tipos de acentos gallegos distintos. Mucha gente de la televisión es gallega y ni siquiera lo sabes, lo mismo ocurre con la radio. Por otro lado, algunos gallegos ni siquiera tienen acento gallego y podrían pasar perfectamente por castellanos viejos.
0
elGude
#20 si verdad? Imagínate creer que todos los hombres gallegos, somos violadores por culpa de que haya violadores gallegos.


No se, las ratas son grises, por lo tanto, todo animal gris, es una rata.
2
ingenierodepalillos
#20 No entiende lo que es una pista, vale, vamos a ver, si por un casual coincidiese con el susodicho en tiempo y espacio, viese que su imagen se corresponde, ¿no trataría de averiguar si su intuición acierta?

Que sí, que puede estar superalerta y disimular su acento, inventarse una historia y nunca nombrar nada cercano a Galicia ni que le relacione ó podría no hacerlo, como es un futurible del cuál no sabemos qué acontecerá, tener algún dato, por estúpido que le parezca a su brillante mente…   » ver todo el comentario
1
Trigonometrico
#11 Hombre, diferenciar a un gallego de un andaluz suele ser muy fácil y cuestión de pocos segundos.
1
torkato
#30 Déjale, en todo hilo siempre hay alguien que necesita hacerse el indignado para llamar la atención.
1
srskiner
18 comentarios y nadie menciona que el segundo se llama segundo?
1
Waves
Es que no jodas, si te condenan a 32 años no te vas a ir voluntariamente al talego, si es que es eso lo que sugiere la entradilla.
1
ingenierodepalillos
#1 De la noticia:
“Un informe por buen comportamiento y el pago de 12.000 euros lo dejaron en la calle hasta el juicio”

Dicho lo cuál, me van a tener que disculpar el calzador, pero luego ante hechos no probados, la provisional no se la quitan los pobres sin contactos ni con espátula:
elpais.com/economia/2025-07-11/los-otros-seis-de-zaragoza-el-grupo-de-
2
Kuruñes3.0
No tendremos el récord de premios Nobel joder... hijoputas y fachas exportamos a manta...
1
Tunguska08Chelyabinsk13
Se puede rellenar un programa de Gallegos por el mundo.
0
chocoleches
Me parece normal, en la cárcel va a tener la peor vida posible, y con esta pena no te dejan en condicional hasta cumplir como mínimo la mitad.

Cualquier cosa es mejor que lo que le espera..
0
elGude
Nacionalidad: de derechas.
2
Andreham
Me parece una cagada monumental que sea tan fácil escapar de la justicia (12k y un "informe de buen comportamiento" DE UN TÍO CONDENADO POR MÚLTIPLES ABUSOS A NIÑOS).

También me parece extraño que un "mindundi" random pueda esconderse tan bien estando en una lista de los 10 más buscados sin tener contactos ni dinero. O la policía no hace un trabajo muy bueno, o este tipo tiene más pasta/contactos de los que aparenta.
0
ElBeaver
Incitación al odio, no veo por qué es relevante que sea gallego o de Murcia.
0
Kuruñes3.0
#3 vaya chorrada claro que es relevante. Demuestra que en la Xunta son gelipollas.
0
ElBeaver
#6 No lo veo así, ese señor está acusado de ser un violador, eso es suficiente.
0
ingenierodepalillos
#3 #7 Ese señor está en busca y captura y la revelación de detalles sobre su persona podría facilitar la detención.
3
ElBeaver
#9 ¿Los gallegos tienen algún tipo de tatuaje en la frente o algo similar?
0
Cilantro
Ser gallego le califica automáticamente como candidato a presidente del gobierno de España, y lo cierto es que no es el peor de los que hay.
0
Trigonometrico
#15 No tiene nada que ver ser gallego con ser presidente del gobierno. Ahora Feijó no ha ganado todavía unas elecciones. Rajoy no era la primera opción como sucesor de Aznar, lo era Rodrigo Rato (que está en la cárcel). Y el otro a tener en cuenta fue Franco, y es cierto España todavía no rechaza a aquel retrasado mental y asesino, pero sólo es cuestión de mejorar un poco la educación del país.
0
banksy
Cristianos haciendo cosas de cristianos, ya sea por activa o por pasiva.
1
Trigonometrico
#10 No es lo que hacen los cristianos y menos lo que hacen los que entienden su propia religión.

Cuando pasa algo similar con un profesor de gimnasia no decimos los mismo de los profesores de gimnasia.
0

