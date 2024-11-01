Intentan secuestrar a una niña de 11 años frente a un súper en Torelló dándole dinero para subir a un coche

Fruto del presunto intento de secuestro, la menor sufrió un ataque de ansiedad y desde entonces vive con mucho miedo. "Antes salía a jugar al parque y ahora no quiere salir de casa", apunta su madre en declaraciones a ElCaso.com, quien añade que desde entonces lleva varias noches sin poder dormir y en la escuela está muy inquieta. Por su parte, los Mossos d'Esquadra, tras recibir la denuncia de los hechos, han abierto una investigación y han podido comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, donde se puede ver la escena
No os preocupéis, seguro que os van a pagar la pensión cuando seáis mayores.
Por favor, por esta puerta los pederastas
Sus países también colaborarán, sin duda
Qué optimista.
"Las viñetas son los recuadros que rodean cada escena que sucede en los cómics e historietas, y su trabajo es transmitir una idea mediante una ilustración."
Precioso ver a todos los fachas españoleitors de Méame siempre promoviendo éstos enlaces de mierda, prácticamente todos ellos bulos, del diario que alentaba las rebeliones catalufas en 2017 y que pone a parir a Espanya. Como siempre digo, no hay nada más igual a un derechista español que un derechista catalán.
aquí por ejemplo ha hilado un teórico intento de secuestro con caramelos a la puerta del colegio (que suele ser mentira siempre y acaba desmintiéndose) con los ocupas.
alguna prueba de que tienen algo que ver? no. peero, ya lo hilamos. vendemos el libro.
Y, además, háganoslo en país que está entre las criminalidades más bajas del mundo.
En serio, pensad un poco...
Espero que se recupere pronto y capturen a esos depravados.
