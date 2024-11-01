Intentan secuestrar a una niña de 11 años frente a un súper en Torelló dándole dinero para subir a un coche

Fruto del presunto intento de secuestro, la menor sufrió un ataque de ansiedad y desde entonces vive con mucho miedo. "Antes salía a jugar al parque y ahora no quiere salir de casa", apunta su madre en declaraciones a ElCaso.com, quien añade que desde entonces lleva varias noches sin poder dormir y en la escuela está muy inquieta. Por su parte, los Mossos d'Esquadra, tras recibir la denuncia de los hechos, han abierto una investigación y han podido comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, donde se puede ver la escena