Intentan secuestrar a una niña de 11 años frente a un súper en Torelló dándole dinero para subir a un coche

Fruto del presunto intento de secuestro, la menor sufrió un ataque de ansiedad y desde entonces vive con mucho miedo. "Antes salía a jugar al parque y ahora no quiere salir de casa", apunta su madre en declaraciones a ElCaso.com, quien añade que desde entonces lleva varias noches sin poder dormir y en la escuela está muy inquieta. Por su parte, los Mossos d'Esquadra, tras recibir la denuncia de los hechos, han abierto una investigación y han podido comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, donde se puede ver la escena

RegiVengalil #5 RegiVengalil
La mujer consiguió hacer una fotografía del coche de los cuatro chicos, de origen magrebí, que empezaron a decir que solo querían ayudar a la niña

No os preocupéis, seguro que os van a pagar la pensión cuando seáis mayores.
#7 kobofen
#5 Por favor, expulsión.
RegiVengalil #9 RegiVengalil
#7 cierto, y que no vuelvan.
#18 kobofen
#9 por supuesto que de por vida
elsnons #10 elsnons *
#7 de expulsión nada, quiero que me los den para ingresar en mi sótano.
founds #22 founds
#10 deja los órganos que puedan ser necesitados por personas que lo merecen, al menos que sirvan para algo
Esku #11 Esku
#7 No sería más adecuado filtrarlos antes? Prevención y eso.
RegiVengalil #19 RegiVengalil
#11 No sería más adecuado filtrarlos antes?

Por favor, por esta puerta los pederastas :palm:
Esku #40 Esku
#19 No, se trata de no dejar entrar gente que venga irregularmente, que no se si es el caso de estos, sino de que a los que entren controlar su historial delictivo en sus paises y decirles que se den media vuelta en caso de tener segun que delitos. Aunque solo redujeras un 10% de los problemas por hacer esto como es debido, es un avance.
RegiVengalil #43 RegiVengalil
#40 según bajen de la patera, yo les pediría el pasaporte y el historial delictivo.

Sus países también colaborarán, sin duda :-D
Expat_Guinea_Ecuatorial #29 Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 Van a pagar la pension a todos esos blancos racistas, señalados por los medios como "privilegiados". Mas valdra que haya robots trabajando para pagarlas...
#36 pushakk *
#5 aunque te creas el más listo de tu grupo de whatasapp con esa demagogia de chichinabo de hecho si, son los inmigrantes los que nos la tendrán que pagar.

www.eleconomista.es/economia/noticias/13577064/10/25/espana-necesita-u
plutanasio #42 plutanasio
#36 Unos ocupas pocas pensiones van a pagar.
RegiVengalil #44 RegiVengalil
#36 de hecho si, son los inmigrantes los que nos la tendrán que pagar.

Qué optimista.
#15 DenisseJoel
#6 Es tremendo que ese comic pueda tener algo de razón. Pero seguimos viendo cómo se acusa de antisemitismo a quienes denuncian un genocidio.
founds #24 founds
#15 es un comic o solo una viñeta?
DayOfTheTentacle #33 DayOfTheTentacle
#24 yo entiendo que este cómic tiene 4 viñetas.

"Las viñetas son los recuadros que rodean cada escena que sucede en los cómics e historietas, y su trabajo es transmitir una idea mediante una ilustración."
#37 disecain
#6 demagogia nivel dios!
Battlestar #45 Battlestar
#6 No me pega que sea un señor mayor el sujeto, algo me dice que tendría que ser una señora con el pelo azul. Cosas de mis sesgos supongo. Pero por lo demás tiene su gracia. Tampoco es para desternillarse, pero es suficientemente mordaz para arrancarte una sonrisa.
Supercinexin #14 Supercinexin
Mierda de ElNazional, el OKDiario de los indepes catalanes.

Precioso ver a todos los fachas españoleitors de Méame siempre promoviendo éstos enlaces de mierda, prácticamente todos ellos bulos, del diario que alentaba las rebeliones catalufas en 2017 y que pone a parir a Espanya. Como siempre digo, no hay nada más igual a un derechista español que un derechista catalán.
earthboy #26 earthboy
#13 #14 ¿Entonces la noticia es mentira?
vinola #34 vinola
#14 Dame la regla para diferenciar bulos de lo que no lo es, por favor. Damos por hecho que el 100% de lo que aparece en ese diario es bulo?
elsnons #8 elsnons *
Máxima difusión , máxima atención a los menores que cada día que pasa son más vulnerables a manos de enfermos y estúpidos desaprensivos que no tienen nada que perder, más bien todo lo contrario.
Ludovicio #31 Ludovicio
#28 ¿Como solucionaría eso la pena de muerte?
ChatGPT #3 ChatGPT *
#1 el otro dia le decía a alguien que una noticia con el primer comentario en azul SIEMPRE era una "vengo a vender mi libro" ¿Qué opinas?
plutanasio #4 plutanasio
#3 Buscando si se había enviado esta noticia me salió esa, yo prácticamente nunca hago el primer comentario. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo.
#12 Albarkas
#3 No tiene porqué. Puede servir para dar contexto.
ChatGPT #13 ChatGPT *
#12 no tiene porqué.... pero casi siempre es así

aquí por ejemplo ha hilado un teórico intento de secuestro con caramelos a la puerta del colegio (que suele ser mentira siempre y acaba desmintiéndose) con los ocupas.

alguna prueba de que tienen algo que ver? no. peero, ya lo hilamos. vendemos el libro.
plutanasio #16 plutanasio
#13 Lo dice la noticia que han sido los ocupas que llevan generando ya tiempo inseguridad, por eso el relacionado.
ChatGPT #17 ChatGPT
#16 me callo la puta boca entonces. mis disculpas
#35 chostes
#3 @Esteban_Rosador lo hace siempre, me hace gracia, parece un "os lo explico por si sois tontitos, pero no pasa nada, os perdono vuestra ignorancia".
#2 omega7767
que barbaridad
Arke #32 Arke
#28 Sinceramente, si a mí me pasase, que maten al que lo hizo no me arregla nada. Preferiría trabajos forzados de por vida, pero ahí te metes en otro marrón diferente como el que tienen en USA.
janatxan #21 janatxan
Habría que pensar muy seriamente en instaurar la pena de muerte, nos guste o no existen personas que nunca van a poder vivir en sociedad normalmente sin dañar a otros.
Ludovicio #27 Ludovicio
#21 Si. Volvamos poco a poco al medievo y restauramos normas propias de bestias que nunca han demostrado reducir de forma alguna el crimen.

Y, además, háganoslo en país que está entre las criminalidades más bajas del mundo.
janatxan #28 janatxan *
#27 algunos no cambiareis de opinión hasta que os toque de cerca. Quizas entonces el único consuelo que os quede sea llorar y visitar un trozo de piedra cada tanto.
Expat_Guinea_Ecuatorial #30 Expat_Guinea_Ecuatorial
#21 Trabajos forzados a cambio de comida. Lo que mas teme un criminal es tener que trabajar, no morir
BM75 #38 BM75
#21 ¿Para convertir a uno de los países más seguros del mundo en otra Arabia, Sudán o EEUU?
En serio, pensad un poco...
#39 Kuruñes3.0
Los padres cagarian el kilo y los niños saben esas cosas.
Espero que se recupere pronto y capturen a esos depravados.
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
Les hemos fallado como sociedad.
Ludovicio #25 Ludovicio
#20 Si. Convirtiendo en noticia cada delito cometido por un extranjero pero no las de los "nacionales".
cabrainquieta #41 cabrainquieta
Ah los chicos de la calle Sant josep de torelló... Hace poco me encontré con esto precisamente:
www.instagram.com/reel/DPJqGIJjCco/?igsh=emdjanlhdXRuMWUz
#23 Pamplino
Ese tipo de gente solo merece que los revienten a palos
