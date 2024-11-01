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La inteligencia de EEUU abre una guerra contra Trump

La inteligencia de EEUU abre una guerra contra Trump

Ni el Pentágono comparte del todo su relato ni la inteligencia estadounidense avala que los bombardeos vayan a derribar al régimen de Teherán. A medida que el conflicto avanza hacia su segunda semana, empieza a aflorar una grieta que va más allá del debate táctico.El Pentágono ha sostenido que no había un riesgo nuclear inminente que justificara ciertos tonos de urgencia. También ha confirmado que el Tomahawk utilizado era estadounidense, despejando cualquier intento de ambigüedad sobre la implicación militar.El liderazgo iraní permanece intact

| etiquetas: trump , inteligencia , eeuu guerra , iran
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6 comentarios
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Porque la tontería ya se puso de la parte de Trump.
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maxxcan #6 maxxcan
#2 Si, es que lo de "la inteligencia contra Trump" ya es un titular poético de por sí :roll:
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azathothruna #1 azathothruna
Se viene un Kennedy 2.0? :troll: :tinfoil:
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yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Dallas está preciosa en esta época del año.
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azathothruna #5 azathothruna
#4 Y es en texas.
Como dijo sheldon, el estado que tiene su rating en yelp en su bandera :shit: xD
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SalchichonVegano #3 SalchichonVegano
Mejor que pierda escandalosamente unas elecciones, le den una patada en el culo y termine en la carcel tras ser Juzgado por criminal de guerra genocida junto con su amigo BiBi.
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menéame