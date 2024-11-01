La inteligencia de EEUU abre una guerra contra Trump

Ni el Pentágono comparte del todo su relato ni la inteligencia estadounidense avala que los bombardeos vayan a derribar al régimen de Teherán. A medida que el conflicto avanza hacia su segunda semana, empieza a aflorar una grieta que va más allá del debate táctico.El Pentágono ha sostenido que no había un riesgo nuclear inminente que justificara ciertos tonos de urgencia. También ha confirmado que el Tomahawk utilizado era estadounidense, despejando cualquier intento de ambigüedad sobre la implicación militar.El liderazgo iraní permanece intact