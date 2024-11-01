edición general
El Instituto de las Mujeres inicia la monitorización de la misoginia en línea publicando un primer informe dedicado al uso del término “Charo”

La iniciativa nace en el marco del Observatorio de la Imagen de las Mujeres. El informe del Instituto de las Mujeres califica el uso de “Charo” como violencia simbólica en redes que comenzó a difundirse sitios como Forocoches en 2011,describiendo a una “Charo” como una “amargada”,“soltera o divorciada. El Observatorio sitúa su uso en una "manosfera" en expansión. El instituto explica que el objetivo es “identificar y desmontar narrativas que sostienen el desprecio y deslegitimación de las mujeres” y promover modelos de masculinidad más éticos

Comentarios destacados:      
Atusateelpelo #3
"el uso del término “Charo” como violencia simbólica en redes"

Luego te llaman facha, pollaherida o incel por no estar de acuerdo al 100% con los dictados del partido y te dicen que no es violencia sino una descripcion.

{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
4
jonolulu #4
#3 "Charo" no se usa por no estar de acuerdo
0
Atusateelpelo #6
#4 Si Charo, que no he usado en mi vida, es una "violencia simbolica".

¿Me explicas que es llamar pollaherida, incel o facha?

Mas que nada para saber la diferencia.
0
cenutrios_unidos #11
#3 Como se nota que eres de VOX. Y adorador de Adolfo Hitler.
0
#5 encurtido
Me dicen que esto es un texto sacado de un hilo de forocoches escrito por un troll y me lo creo.
4
Atusateelpelo #8
#5 Mira que por un momento he pensado que era EMT...
0
Elbaronrojo #9
#5 Según explica la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, estos mensajes “buscan desgastar la legitimidad de las mujeres en el espacio público y frenar el avance de derechos mediante la violencia simbólica” El informe Análisis del discurso misógino en redes: una aproximación al uso del término “Charo” en la cultura del odio detalla cómo esta expresión comenzó a difundirse en foros digitales como Forocoches en 2011, donde se describía a una “Charo” como una mujer “amargada”, “soltera o divorciada”, y vinculada a determinados estereotipos socioculturales.

xD
0
#2 EISev
Dinero bien invertido para demostrar la utilidad del instituto
2
#1 daemono
Charocracia es otro
0
Elbaronrojo #10
El próximo será Maruja. :-D
0
Atusateelpelo #12
#10 Arpia. Mas de la mitad irian a buscarlo al diccionario antes de responder. :troll:
0

