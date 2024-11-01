El Instituto de las Mujeres inicia la monitorización de la misoginia en línea publicando un primer informe dedicado al uso del término “Charo”

La iniciativa nace en el marco del Observatorio de la Imagen de las Mujeres. El informe del Instituto de las Mujeres califica el uso de “Charo” como violencia simbólica en redes que comenzó a difundirse sitios como Forocoches en 2011,describiendo a una “Charo” como una “amargada”,“soltera o divorciada. El Observatorio sitúa su uso en una "manosfera" en expansión. El instituto explica que el objetivo es “identificar y desmontar narrativas que sostienen el desprecio y deslegitimación de las mujeres” y promover modelos de masculinidad más éticos
