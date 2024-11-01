edición general
Las adolescentes del Raval también quieren salir solas a la calle

Las adolescentes del Raval también quieren salir solas a la calle

"¿Tú también has querido salir con las amigas y tu familia te ha dicho que no? Escríbenos", se puede leer en carteles cercanos a centros educativos y parques del barrio del Raval.

15 comentarios
duende #1 duende *
Los esfuerzos que hacen algunas para no ver el elefante en la habitación son alucinantes. Por alguna razón inexplicable parece que en el Raval el Patriarcado es más intenso.
#3 soberao *
Del artículo: "Baldoví cuenta que, "en muchas ocasiones", les han echado en cara levantar la voz sobre un asunto que, reflexiona, "puede aprovechar la extrema derecha"."

Estas cosas tienen que salir a la luz, porque hay problemas como los que el artículo presenta que son por la inmigración y son problemas que se tienen también que discutir desde la izquierda y no dejar que las derechas hagan leña de este árbol caído. Porque esas chicas de familias…   » ver todo el comentario
berkut #4 berkut
#3 No me digas!?!?
#8 soberao
#4 Muy bueno el artículo y la protagonista lo ha vivido en su propia comunidad y lo sigue viviendo. Bien que haya decidido dar un paso y denunciar esta situación.
berkut #13 berkut
#8 Si es que no se podía prever...
Torrezzno #5 Torrezzno
¿Y que se lo impide?
plutanasio #6 plutanasio
#5 "Me dicen que no puedo por la excusa de la religión o porque no es nuestra tradición", narra la joven, quien asegura querer "rebelarse" en casa para no llegar a los extremos que asegura haber visto en otras chicas.
earthboy #14 earthboy
#5 El patriarcado y el machismo de los hombres blancos heterosexuales.
Sandilo #12 Sandilo *
Ojo con lo que dicen estas mujeres que la izquierda las llama nazis de VOX en menos de dos minutos.

Mira Torre Pacheco o Alcalá.
#15 abogado_del_diablo
Pues denúncialo en tus foros fachas de referencia, que es la CEOE la que pide más inmigrantes.
Primero os aclaráis si queréis que vengan más o que se vayan todos y luego nos lo explicáis.
Porque trabajar como esclavos y al acabar la jornada teletransportarse a su país hasta el día siguiente no va a poder ser.

Y sobre tu calzador de la okupación, si le hubiesen dedicado los medios de desinformación el mismo tiempo a las cornadas de toros que se escapan de los encierros que a ese problema de ricos morosos que os trasladan a los fachapobres para que os partáis la cara por resolverles, media España saldría a la calle con un capote bajo el brazo "por el problema de las cornadas".
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si, echadle la culpa a la familia :roll: :roll: :roll: litio a espuertas
Amoniaco #7 Amoniaco
Esto es seguir el relato de la extrema derecha.

Si nos dejamos llevar por ciertos relatos que nos contradicen, abascal ganará.
duende #9 duende *
#7 Yo creo que si cerráis los ojos muy fuerte y metéis la cabeza en un agujero en la arena el problema desaparecerá y Abascal no ganará.
#10 Spermando
#9 El modus operandi que veo es: cuando la lían los ingenieros del sur, se callan y esperan un par de días, y luego suben a portada algo tipo "hay que andar con cuidado, que hay bulos de extrema derecha por ahí".
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 no hay ningún problema. Como tampoco lo hay con las okupaciones.
