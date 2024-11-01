·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9106
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
12951
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
6334
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
6582
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5799
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
más votadas
358
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
429
La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"
469
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
438
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz
443
El ultra RAÚL ALFONSO PAREDES me ha pagado 30.000 euros de INDEMNIZACIÓN
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
59
clics
Las adolescentes del Raval también quieren salir solas a la calle
"¿Tú también has querido salir con las amigas y tu familia te ha dicho que no? Escríbenos", se puede leer en carteles cercanos a centros educativos y parques del barrio del Raval.
|
etiquetas
:
adolescentes del raval
,
machismo
,
inmigración
11
2
0
K
126
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
126
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
duende
*
Los esfuerzos que hacen algunas para no ver el elefante en la habitación son alucinantes. Por alguna razón inexplicable parece que en el Raval el Patriarcado es más intenso.
6
K
67
#3
soberao
*
Del artículo: "
Baldoví cuenta que, "en muchas ocasiones", les han echado en cara levantar la voz sobre un asunto que, reflexiona, "puede aprovechar la extrema derecha
"."
Estas cosas tienen que salir a la luz, porque hay problemas como los que el artículo presenta que son por la inmigración y son problemas que se tienen también que discutir desde la izquierda y no dejar que las derechas hagan leña de este árbol caído. Porque esas chicas de familias…
» ver todo el comentario
4
K
64
#4
berkut
#3
No me digas!?!?
0
K
10
#8
soberao
#4
Muy bueno el artículo y la protagonista lo ha vivido en su propia comunidad y lo sigue viviendo. Bien que haya decidido dar un paso y denunciar esta situación.
2
K
35
#13
berkut
#8
Si es que no se podía prever...
0
K
10
#5
Torrezzno
¿Y que se lo impide?
0
K
20
#6
plutanasio
#5
"Me dicen que no puedo por la excusa de la religión o porque no es nuestra tradición", narra la joven, quien asegura querer "rebelarse" en casa para no llegar a los extremos que asegura haber visto en otras chicas.
1
K
24
#14
earthboy
#5
El patriarcado y el machismo de los hombres blancos heterosexuales.
0
K
10
#12
Sandilo
*
Ojo con lo que dicen estas mujeres que la izquierda las llama nazis de VOX en menos de dos minutos.
Mira Torre Pacheco o Alcalá.
1
K
19
#15
abogado_del_diablo
Pues denúncialo en tus foros fachas de referencia, que es la CEOE la que pide más inmigrantes.
Primero os aclaráis si queréis que vengan más o que se vayan todos y luego nos lo explicáis.
Porque trabajar como esclavos y al acabar la jornada teletransportarse a su país hasta el día siguiente no va a poder ser.
Y sobre tu calzador de la okupación, si le hubiesen dedicado los medios de desinformación el mismo tiempo a las cornadas de toros que se escapan de los encierros que a ese problema de ricos morosos que os trasladan a los fachapobres para que os partáis la cara por resolverles, media España saldría a la calle con un capote bajo el brazo "por el problema de las cornadas".
0
K
7
#2
CharlesBrowson
si, echadle la culpa a la familia
litio a espuertas
0
K
7
#7
Amoniaco
Esto es seguir el relato de la extrema derecha.
Si nos dejamos llevar por ciertos relatos que nos contradicen, abascal ganará.
2
K
-3
#9
duende
*
#7
Yo creo que si cerráis los ojos muy fuerte y metéis la cabeza en un agujero en la arena el problema desaparecerá y Abascal no ganará.
6
K
71
#10
Spermando
#9
El modus operandi que veo es: cuando la lían los ingenieros del sur, se callan y esperan un par de días, y luego suben a portada algo tipo "hay que andar con cuidado, que hay bulos de extrema derecha por ahí".
0
K
6
#11
Macnulti_reencarnado
#9
no hay ningún problema. Como tampoco lo hay con las okupaciones.
2
K
8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estas cosas tienen que salir a la luz, porque hay problemas como los que el artículo presenta que son por la inmigración y son problemas que se tienen también que discutir desde la izquierda y no dejar que las derechas hagan leña de este árbol caído. Porque esas chicas de familias… » ver todo el comentario
Mira Torre Pacheco o Alcalá.
Primero os aclaráis si queréis que vengan más o que se vayan todos y luego nos lo explicáis.
Porque trabajar como esclavos y al acabar la jornada teletransportarse a su país hasta el día siguiente no va a poder ser.
Y sobre tu calzador de la okupación, si le hubiesen dedicado los medios de desinformación el mismo tiempo a las cornadas de toros que se escapan de los encierros que a ese problema de ricos morosos que os trasladan a los fachapobres para que os partáis la cara por resolverles, media España saldría a la calle con un capote bajo el brazo "por el problema de las cornadas".
Si nos dejamos llevar por ciertos relatos que nos contradicen, abascal ganará.