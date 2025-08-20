edición general
19 meneos
44 clics
Inquilinos amenazados de desahucio porque el casero les acusa de okupas: “Podemos acabar en la calle por una mentira”

Inquilinos amenazados de desahucio porque el casero les acusa de okupas: “Podemos acabar en la calle por una mentira”

Una juez de Mataró (Barcelona) ordena el desahucio cautelar de una inquilina con contrato y empadronada a quien el dueño de su piso acusa de haberlo ocupado. Están todos empadronados en la vivienda y los hijos, escolarizados en la ciudad. Pagan mil euros de alquiler, están al corriente de pago y el casero, un particular, quiere echarles

| etiquetas: desahucio , inquilinos , casero , okupas
15 4 0 K 295 actualidad
8 comentarios
15 4 0 K 295 actualidad
#4 manuelnw
Esto es lo que quieren los que hablan de agilizar los desahucios.

Que los propietarios puedan echar a los inquilinos cuando quieran.
6 K 90
bronco1890 #7 bronco1890
#4 No, sólo piden agilizar los desahucios cuando no te pagan.
Está rara la historia: pagar 1000 euros en metálico y no pedir un recibo, que con un contrato en vigor el juez autorice un desahucio, que hacienda no haya cruzado los datos de empadronamiento y propiedad del piso (siempre lo hacen)
0 K 12
Raziel_2 #8 Raziel_2 *
#6 Si el arrendador ha firmado, por lo menos deberia dar para ir a juicio, y también para denunciar en hacienda, que esos se dan mas prisa.

Nota: Los pagos y cobros si eres inquilino o arrendatario siempre por el banco, y acordarse de declarar los pagos/cobros en la renta cada año.

No está de más depositar el contrato en el instituto de vivienda de cada comunidad junto a la fianza.
0 K 11
#1 Jarod_mc
Si pagan podrían demostrarlo, algo huele a mierda
0 K 7
#2 Leon_Bocanegra
#1 El propietario, el mismo que me acompañó a empadronarme y que cada mes viene a cobrar la renta,

Si, huele a alquiler sin contrato.
6 K 91
Joker_2O #5 Joker_2O *
#3 #2 Apunta que hace unos meses le pidió, de palabra, que se marcharan porque quería recuperar el piso, pero al decir la familia que necesitaban tiempo y recordar que el contrato está en vigor, no volvieron a hablar del tema.


Pues contrato hay, lo que no hay son meneantes que se lean las noticias {0x1f602}
1 K 13
#6 Leon_Bocanegra
#5 Claro, había un contrato legal pero el hombre venía a cobrar todos los meses porque no se fia de los bancos.
Cuando quieras te hago yo un contrato de alquiler. Y luego cuando lo guarde en un cajón o le pegue fuego y no le presente a hacienda ni a ningún organismo oficial, vienes tú con tu copia del contrato y si puedes demuestras que no lo has hecho tú mismo.
Anda que...
0 K 11
#3 Jarod_mc *
#1 “El propietario, el mismo que me acompañó a empadronarme y que cada mes viene a cobrar la renta, dice que me metí en el piso mientras él trabajaba, lo que es completamente falso”, todo dicho…..
4 K 56

menéame