Inquilinos amenazados de desahucio porque el casero les acusa de okupas: “Podemos acabar en la calle por una mentira”

Una juez de Mataró (Barcelona) ordena el desahucio cautelar de una inquilina con contrato y empadronada a quien el dueño de su piso acusa de haberlo ocupado. Están todos empadronados en la vivienda y los hijos, escolarizados en la ciudad. Pagan mil euros de alquiler, están al corriente de pago y el casero, un particular, quiere echarles