Inquilinos amenazados de desahucio porque el casero les acusa de okupas: “Podemos acabar en la calle por una mentira”

Una juez de Mataró (Barcelona) ordena el desahucio cautelar de una inquilina con contrato y empadronada a quien el dueño de su piso acusa de haberlo ocupado. Están todos empadronados en la vivienda y los hijos, escolarizados en la ciudad. Pagan mil euros de alquiler, están al corriente de pago y el casero, un particular, quiere echarles
Que los propietarios puedan echar a los inquilinos cuando quieran.
Está rara la historia: pagar 1000 euros en metálico y no pedir un recibo, que con un contrato en vigor el juez autorice un desahucio, que hacienda no haya cruzado los datos de empadronamiento y propiedad del piso (siempre lo hacen)
Nota: Los pagos y cobros si eres inquilino o arrendatario siempre por el banco, y acordarse de declarar los pagos/cobros en la renta cada año.
No está de más depositar el contrato en el instituto de vivienda de cada comunidad junto a la fianza.
Si, huele a alquiler sin contrato.
Pues contrato hay, lo que no hay son meneantes que se lean las noticias
Cuando quieras te hago yo un contrato de alquiler. Y luego cuando lo guarde en un cajón o le pegue fuego y no le presente a hacienda ni a ningún organismo oficial, vienes tú con tu copia del contrato y si puedes demuestras que no lo has hecho tú mismo.
