El inmunólogo Alfredo Corell, vacunado con 2 dosis, explica su contagio de COVID en una comida al aire libre

El inmunólogo Alfredo Corell, popular por sus didácticas explicaciones sobre la pandemia en programas como La Sexta Noche, ha lanzado un importante mensaje a través de su cuenta de Instagram tras contagiarse de coronavirus.



“Si alguien no tenía claro que esto no estaba terminado, ahora vengo para decírselo: esto no está terminado. Está disparándose la incidencia y yo estoy en este momento haciendo cuarentena por covid-19”, asegura el experto en un vídeo.