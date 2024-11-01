edición general
'Los inmortales' con Henry Cavill: quién es quién en el regreso de la saga de fantasía

Tras haber dado una película de culto en 1986 (titulada Highlander en inglés), varias secuelas cinematográficas de las que es mejor no acordarse y una serie (1992-1998) que espera a ser reivindicada, esta saga de fantasía vuelve a la pantalla armada con un reparto de los que quitan el hipo. Échale un vistazo, y descubrirás que Cavill no es el único nombre estelar en la lista.

etiquetas: inmortales , highlander , henry cavill , regreso , película
comentarios
themarquesito
Me gusta la idea de poner a Djimon Hounsou como Sunda Kastagir. Ya lo siento por Dave Batista, pero el Kurgan de Clancy Brown es inigualable
ThePato
#4 y actuó gratis.
guillersk
Hay Henry Cavill, hay meneo
mikhailkalinin
Está serie me hace perder la cabeza
woody_alien
#1 Sin puros extraterrestres. Puedes perder algo más que la cabeza con ellos ...

youtube.com/watch?v=FXGuOUGttKc
mikhailkalinin
#3 Soy gay y me encanta. A veces lo canto cuando voy de fiesta muy borracho
MIrahigos
Hasta los huevos de los remakes innecesarios, espero que los viejos como yo pasen de más nostalgia enlatada y a las nuevas generaciones se la sude.

Que se estrujen el cerebro y hagan algo nuevo.
NanakiXIII
Russell Crowe como Ramírez es un downgrade muy bestia comparado con Sean Connery, la verdad.
