'Los inmortales' con Henry Cavill: quién es quién en el regreso de la saga de fantasía

Tras haber dado una película de culto en 1986 (titulada Highlander en inglés), varias secuelas cinematográficas de las que es mejor no acordarse y una serie (1992-1998) que espera a ser reivindicada, esta saga de fantasía vuelve a la pantalla armada con un reparto de los que quitan el hipo. Échale un vistazo, y descubrirás que Cavill no es el único nombre estelar en la lista.
| etiquetas: inmortales , highlander , henry cavill , regreso , película
youtube.com/watch?v=FXGuOUGttKc
Que se estrujen el cerebro y hagan algo nuevo.