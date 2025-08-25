Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso

El procedimiento es simple: el interesado debe hacer una transferencia a la agencia de esos quinientos euros y firmar un documento donde se determine la cantidad ofertada por el inmueble. Esa propuesta tendrá una validez de dos días hábiles, que es el tiempo que tiene el propietario para contestar. En caso de aceptar la oferta, el comprador deberá incrementar el pago hasta la cantidad de 2.500 euros para la reserva del piso o casa, importe que formará parte de las arras. En caso de que la oferta fuese rechazada, se devolverá de forma inmediata.
Si nos cargásemos a las inmobiliarias cuánto nos ahorraríamos en el precio de compra/alquiler a costa de hacer los trámites nosotros mismos? Valdría la pena?
Por esto es altamente aconsejable saber cuál es tu limite antes de hacer ofertas/firmar arras...
Con respecto a la cuestión que lanzas de a quien se le ocurre dar una señal sin tener la hipoteca arreglada, la respuesta es a todo el mundo en general. Cuando compras una casa lo normal es dar unas arras y luego ir al banco a buscar una hipoteca.
Luego puede que se eche atrás el banco, o te imponga condiciones para sacar más comisión (alarma, etc) y aún así queda que el valor de tasación no sea demasiado inferior al precio de compraventa.
Pues eso, basta con irse a otra inmobiliaria. Según el artículo, la única que lo hace es Remax, que es la más grande (a pesar de que el titular habla de inmobiliarias, en plural...). Afortunadamente, hay decenas de inmobiliarias solo en Vigo. Si los compradores no pasan por el aro, verás que rápido se olvidan de pedir ese adelanto.
Por cierto, vendí mi piso este mismo año, y Remax era la única que me quería cobrar un 5% de comisión de venta, toooodas las demás cobraban un 3%. Son unas verdaderas joyas.