Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso

El procedimiento es simple: el interesado debe hacer una transferencia a la agencia de esos quinientos euros y firmar un documento donde se determine la cantidad ofertada por el inmueble. Esa propuesta tendrá una validez de dos días hábiles, que es el tiempo que tiene el propietario para contestar. En caso de aceptar la oferta, el comprador deberá incrementar el pago hasta la cantidad de 2.500 euros para la reserva del piso o casa, importe que formará parte de las arras. En caso de que la oferta fuese rechazada, se devolverá de forma inmediata.