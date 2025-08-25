edición general
Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso

El procedimiento es simple: el interesado debe hacer una transferencia a la agencia de esos quinientos euros y firmar un documento donde se determine la cantidad ofertada por el inmueble. Esa propuesta tendrá una validez de dos días hábiles, que es el tiempo que tiene el propietario para contestar. En caso de aceptar la oferta, el comprador deberá incrementar el pago hasta la cantidad de 2.500 euros para la reserva del piso o casa, importe que formará parte de las arras. En caso de que la oferta fuese rechazada, se devolverá de forma inmediata.

elparches #3 elparches
Y qué pasa si la hipoteca es rechazada una vez aceptada la oferta? Devolverán los 500€ o se quedarán con ellos y robarán a los siguientes compradores los cuales no han contratado a la inmobiliaria en cuestión?.
Si nos cargásemos a las inmobiliarias cuánto nos ahorraríamos en el precio de compra/alquiler a costa de hacer los trámites nosotros mismos? Valdría la pena?
#4 Semar80 *
#3 extraído de la propia noticia que has mandado tú y que además estaba en negrita

En caso de que la oferta fuese rechazada, se devolverá de forma inmediata la cantidad entregada en concepto de oferta.
Barney_77 #6 Barney_77
#4 Oferta no es hipoteca. Puedes hacer una oferta por x esperando que te den la hipoteca y luego que no te la concedan
Feindesland #8 Feindesland
#6 se trata de alquiler, no de compra.l
Barney_77 #9 Barney_77
#8 " En caso de aceptar la oferta, el comprador deberá incrementar el pago hasta la cantidad de 2.500 euros para la reserva del piso o casa, importe que formará parte de las arras" Joder, ni la entradilla...
Bacillus #16 Bacillus
#6 en este caso ese importe es parte de las arras, luego su devolución está condicionada a que se cumplan las condiciones de devolución de arras: buena fé/ actuación de forma diligente...y si hay una cláusula que diga que se devuelven cuando no encuentras financiación por causas ajenas a ti, pues es más fácil....
Por esto es altamente aconsejable saber cuál es tu limite antes de hacer ofertas/firmar arras...
escalibrur #7 escalibrur
#4 esto es otra cosa distinta a lo que #3 pregunta, pero como dice #5, a quien se le ocurre hacer una oferta poniendo una señal sin tener la hipoteca arreglada con el banco.
#10 Semar80
#7 Es verdad, hablaba de si no consigue la hipoteca. En ese caso el dinero que se pone para hacer la oferta se incluye en las arras, por lo que si se echa para atrás el comprador, por no conseguir la hipoteca, se lo queda el vendedor.

Con respecto a la cuestión que lanzas de a quien se le ocurre dar una señal sin tener la hipoteca arreglada, la respuesta es a todo el mundo en general. Cuando compras una casa lo normal es dar unas arras y luego ir al banco a buscar una hipoteca.
escalibrur #11 escalibrur
#10 a ver, yo no me he comprado una casa ni estoy en ello, pero entiendo que antes de dar una señal tendrás que haber ido primero al banco a ver que te puedes permitir y que no.
#12 EISev
#11 hace mucho de esto pero cuando estábamos mirando piso fuimos primero al banco para que nos dijeran el importe máximo que financiaba cada entidad.

Luego puede que se eche atrás el banco, o te imponga condiciones para sacar más comisión (alarma, etc) y aún así queda que el valor de tasación no sea demasiado inferior al precio de compraventa.
Unregistered #13 Unregistered *
#4 Ese cobro por la realización de una oferta no es ilegal.

Pues eso, basta con irse a otra inmobiliaria. Según el artículo, la única que lo hace es Remax, que es la más grande (a pesar de que el titular habla de inmobiliarias, en plural...). Afortunadamente, hay decenas de inmobiliarias solo en Vigo. Si los compradores no pasan por el aro, verás que rápido se olvidan de pedir ese adelanto.

Por cierto, vendí mi piso este mismo año, y Remax era la única que me quería cobrar un 5% de comisión de venta, toooodas las demás cobraban un 3%. Son unas verdaderas joyas.
pitercio #14 pitercio *
#13 3% de comisión por vender un piso es un robo. No veo mal unos 500 pavos por publicidad y 2000-5000 por el proceso de venta según lo complicado que sea. Lo que exceda esa cantidad es pura especulación. En un mercado tan demandado cualquier particular puede vender o alquilar su piso sin necesidad de intermediarios.
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Si haces una oferta y firmas arras pero no tienes hipoteca concedida eres gilipollas.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Tengo la sospecha de que igual que en wallapop, hay tocacojones haciendo ofertas que no mantienen.
Inkululeko #1 Inkululeko
Esto lleva muchos años siendo habitual, no sé si en Vigo, pero sí al menos en muchas ciudades.
Kantinero #15 Kantinero
Que mal distribuido esta el fuego en Galicia
camvalf #18 camvalf
Estos se han subido a las barbas al no meterles mano con los cobros que en teoría no pueden hacer.
#17 Banshee2x
¿Cómo vas a tener la hipoteca concedida antes de hacer una oferta o firmar? ¿Para que te crees que el plazo de las arras suelen ser 3 meses? Precisamente para que tengas tiempo de buscar una hipoteca, de gilipollas seria no poner en las arras una clausula vinculada a encontrar financiación, en Cataluña por ejemplo se da por hecho aunque no incluyas dicha clausula.
#19 Banshee2x *
#17 Este comentario era para #_5 que parece que solo quiere soltar lo suyo aunque no sea correcto.
