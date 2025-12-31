Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC

David Cerviño Fungueiriño (Vigo, 1997) acaba de lograr el primer microchip capaz de operar a -268º de temperatura. La temperatura se encuentra al borde del «cero absoluto» —los cero grados Kelvin— y es la que requieren los ordenadores cuánticos. Formado en la Universidad de Vigo y la de Barcelona como ingeniero microelectrónico, señala que es un «importante paso en la carrera por hacer realidad un ordenador cuántico escalable y factible», especialmente en lo que a costes y viabilidad se refiere.