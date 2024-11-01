edición general
15 meneos
47 clics
India se apresura a contener un brote mortal del virus (Ingles)

India se apresura a contener un brote mortal del virus (Ingles)

Las autoridades indias se apresuran a contener un brote del virus Nipah tras la notificación de cinco casos y la cuarentena de casi 100 personas en el estado oriental de Bengala Occidental, según informa Azernews a través de The Independent. Entre los infectados se encuentran dos enfermeras, un médico y un trabajador sanitario

| etiquetas: virus mortal , india , epidemia
12 3 0 K 58 actualidad
9 comentarios
12 3 0 K 58 actualidad
Pacman #2 Pacman
Que bien, un 40% de mortalidad :shit:
3 K 49
GanaderiaCuantica #8 GanaderiaCuantica
#2 por qué pones el emoji ese al final? Da la impresión de que sea una queja más que una celebración, cuando en el texto claramente indicas que es más probable que sobrevivas (60/40)… ¡es quejarse por quejarse!
0 K 10
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
es.wikipedia.org/wiki/Virus_Nipah

El reservorio natural de la infección son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, comúnmente conocidos como zorros voladores.

¬¬
2 K 29
#5 Leclercia_adecarboxylata
....del virus............

Titulares informativos.
0 K 20
insulabarataria #3 insulabarataria
#0 ¿del virus Inglés?
0 K 10
ChiquiVigo #4 ChiquiVigo
COVID, capítulo segundo.
0 K 10
GanaderiaCuantica #9 GanaderiaCuantica
Parece que no es para tanto. Por lo que he podido traducir de un medio local que tiene las grabaciones:
[…]
- Rajeev! Faltan unas muestras del virus con el que estabais trabajando! Hay que activar el protocolo de contingencia!
- Tranquilo Pankaj, las tenía en el bolsillo, las vi ahora en el baño y las tiré al vater.
- que!?
- tranquilo, tiré de la cisterna varias veces.
- joder, que susto, gracias a dios….
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Lo raro es que el virus pueda sobrevivir entre tanta hediondez
0 K 8
Glidingdemon #7 Glidingdemon
Pues la verdad es que es raro, si ese virus sale de la india, estamos muertos, los indus con su comida y el agua sagrada del Ganges, son inmortales, solo hay que ver sus vídeos en tiktok. Poca broma.
0 K 8

menéame