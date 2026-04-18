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El independentismo catalán convoca a sus huestes a quemar libros de Eduardo Mendoza

El independentismo catalán convoca a sus huestes a quemar libros de Eduardo Mendoza

El escritor Eduardo Mendoza criticó esta semana la politización del día de Sant Jordi y apostó por dejar de lado la utilización partidista de la jornada para dedicarse a celebrar solo que es el Día del Libro, efeméride que conmemora el fallecimiento de insignes escritores como Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

| etiquetas: independentismo , eduardo mendoza
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14 comentarios
9 2 1 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Pivorexico
Ya pueda ser el Mein Kampf , El Principito o alguno de los Premios Planeta , siempre estaré en contra de montarse un Fahrenheit 451
3 K 44
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Eso de quemar libros era muy de la Inquisicion y los nazis....
3 K 38
GeneWilder #2 GeneWilder
La semana pasada me regalaron “La intriga del funeral inconveniente”. Uno que se salva de la quema.
2 K 32
Connect #7 Connect
El independentismo catalán está ya prácticamente en la irrelevancia. Ni siquiera tienen candidatos para renovar todos sus cargos directivos. Hay comarcas que no tienen a nadie a la cabeza. Cuando hace 10 años había tortas por un puesto
1 K 28
Butters #8 Butters
#7 tendrá un balón de oxígeno cuando vuelva a gobernar el PP, te lo aseguro.
1 K 15
astronauta_rimador #14 astronauta_rimador
#7 qué comarcas?
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taSanás #3 taSanás
Frase de Eduardo Mendoza: Que todos los allí encerrados perciben claramente la locura de los demás pero ninguno la propia…
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Moixa #10 Moixa
Un escritor que ya no escribe nada interesante intenta que le hagan caso.
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#1 Review
Qué manía con hacer famosos a los idiotas: Si se queman sus libros previamente habría que comprarlos
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
#1 ¿Eh? ¿A quién hacen famoso?

Porque Eduardo Mendoza viene famoso de fábrica (para cualquiera con un mínimo conocimiento de literatura).
es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Mendoza

Y aunque no creo que haya hecho bien en su posición criticar un patrono para no ofender a los muy devotos del santo o el lugar, lo único que ha dicho es la obviedad de que un hombre de los primeros siglos D.C. lo más seguro es que ni supiera leer.
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#9 muerola
#1 que te parezca un desconocido dice mucho ...
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#11 k-loc *
¿A qué me recuerda esto? Ah, si -> es.wikipedia.org/wiki/Quema_de_libros_en_la_Alemania_nazi

Estos no se si son tontos de nacimiento o entrenan para ser lerdos de manual.
#1 ¿Idiotas por los lerdos estos que queman libros? Les vendría bien leer alguno.....si saben, claro.
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Ashark #12 Ashark
Mendoza es imprescindible. De las tres emes (Mendoza, Montalbán, Marsé) que conocen más a fondo el contexto catalán y montan en él su relato. Cosa que no gusta nada a ciertos sectores.
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Ed_Hunter #13 Ed_Hunter
Hay que ser imbécil. La declaración de Eduardo Mendoza, uno de mis escritores favoritos, es como mínimo desafortunada. San Jordi/Jorge/Georgios/Giwargis/Georgius es un personaje poco más que mitológico que supuestamente vivió en Turquía hace 1700 años. Evidentemente, no mató ningún dragón ni rescató ninguna princesa, ya que pocas princesas había en e, interior del Imperio Romano. Pero lo que si es seguro es que se celebra mucho antes que el Día del Libro.

Pero el absurdo es que un comentario crítico hacia la iglesia y su afán de apropiarse de festividades, se convierta en una gilipollez nazionalista más. Quizás debería haber dicho San Jorge.
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menéame