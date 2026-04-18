El independentismo catalán convoca a sus huestes a quemar libros de Eduardo Mendoza

El escritor Eduardo Mendoza criticó esta semana la politización del día de Sant Jordi y apostó por dejar de lado la utilización partidista de la jornada para dedicarse a celebrar solo que es el Día del Libro, efeméride que conmemora el fallecimiento de insignes escritores como Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.
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Porque Eduardo Mendoza viene famoso de fábrica (para cualquiera con un mínimo conocimiento de literatura).
es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Mendoza
Y aunque no creo que haya hecho bien en su posición criticar un patrono para no ofender a los muy devotos del santo o el lugar, lo único que ha dicho es la obviedad de que un hombre de los primeros siglos D.C. lo más seguro es que ni supiera leer.
Estos no se si son tontos de nacimiento o entrenan para ser lerdos de manual.
#1 ¿Idiotas por los lerdos estos que queman libros? Les vendría bien leer alguno.....si saben, claro.
Pero el absurdo es que un comentario crítico hacia la iglesia y su afán de apropiarse de festividades, se convierta en una gilipollez nazionalista más. Quizás debería haber dicho San Jorge.