El imprudente belicismo de Europa [en]

Muchos intelectuales y políticos se entusiasman con la idea de entrar en guerra con Rusia. No resto importancia a la amenaza que representa Putin pero lo que determina la realidad sobre el terreno en Ucrania es el dinero —que compra las armas. Este dinero para Ucrania se ha agotado. Hasta ahora, USA ha concedido a Ucrania una ayuda de 115.000 millones de euros, lo que eclipsa los 21.300 millones de Alemania y los 7.560 millones de Francia. Sin USA, los europeos no podrán financiar la guerra por sí mismos —tendrán que pedir prestado.