El imprudente belicismo de Europa [en]

El imprudente belicismo de Europa [en]

Muchos intelectuales y políticos se entusiasman con la idea de entrar en guerra con Rusia. No resto importancia a la amenaza que representa Putin pero lo que determina la realidad sobre el terreno en Ucrania es el dinero —que compra las armas. Este dinero para Ucrania se ha agotado. Hasta ahora, USA ha concedido a Ucrania una ayuda de 115.000 millones de euros, lo que eclipsa los 21.300 millones de Alemania y los 7.560 millones de Francia. Sin USA, los europeos no podrán financiar la guerra por sí mismos —tendrán que pedir prestado.

etiquetas: belicismo , europa , ucrania , rusia
berkut #6 berkut
Todo por la pasta!
rogerius #9 rogerius *
#6 Te veo animoso y dispuesto. A ver… ¿qué es ese todo que dices y cuánta quieres que te preste? :troll:
Para material bélico, supongo. Tenemos grandes ofertas. 8-D
berkut #10 berkut
#9 Mejor hablemos en privado, que no tengo sobres para todes.
Torrezzno #5 Torrezzno
El increíble belicismo de los viejos cabrones estos. Estamos gobernados por ancianos dementes, sádicos implacables, sicópatas enfermos. No se salva ni uno. Cuanto mas viejos peor. A los Putin, Netanyahu, Trump, Von der leyen los mandaba yo al frente a quitar minas bajo drones
azathothruna #8 azathothruna
Ojala todos los espiritus de los colonizados que murieron desde Colon puedan ver esto.
Los carepalida ahogandose en un vaso de agua geopolitico.
#2 manuelnw
No pasa nada. Patada hacia adelante. Y esos políticos lo que saben es que lo mejor para salir airosos ellos mismos es una guerra.
rogerius #7 rogerius *
#2 Ya no dicen aquello de que no nos lo podemos permitir. ¿Cómo era? ¡Guerreáis por encima de vuestras posibilidades! No, no nos lo dicen… Y los «acuerdos» UE-USA de Trump alejan aún más de nuestros bolsillos que podamos permitirnos algo así. ¿Lo sabe Bruselas? Seguro, seguro que lo sabe.
#3 cunaxa
Muchos intelectuales y políticos se entusiasman con la idea de entrar en guerra con Rusia.
??????????????????
¿ Pero qué basura es esta ?
Ya hemos visto todos muy claro que lo de entrar en guerra con Rusia no es ninguna opción. Ahí está el caso de Ucrania por ejemplo, pero hay muchos más, que Rusia tiene un historial de guerras imperialistas de siglos. Sui los rusos te atacan, pues estás jodido.
#4 Dav3n
#3 Hola, don agosto 2025, hablando de basuras...
menéame