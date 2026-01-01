El imperio virtuoso (Rafael Poch)

La industria del entretenimiento es una herramienta fundamental del hegemonismo occidental. En estrecha colaboración con el complejo político, militar, financiero y mediático, su producción penetra diariamente en todos los hogares desempeñando una función ideológica clave, perfectamente identificada y conocida. La industria de Hollywood logró convertir en proezas, epopeyas y románticos relatos esa enciclopedia universal de la infamia que contiene la historia del colonialismo europeo, y muy particularmente la de los británicos, pariente directo,
| etiquetas: rafael poch , industria del entretenimiento , colonialismo europeo
Es interesante, aquí hay mucho elemento con no demasiadas luces que no dudan en calificar de cine de propaganda un documental sobre los castores en Siberia por ser… » ver todo el comentario
… » ver todo el comentario