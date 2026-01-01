edición general
18 meneos
59 clics
El imperio virtuoso (Rafael Poch)

El imperio virtuoso (Rafael Poch)

La industria del entretenimiento es una herramienta fundamental del hegemonismo occidental. En estrecha colaboración con el complejo político, militar, financiero y mediático, su producción penetra diariamente en todos los hogares desempeñando una función ideológica clave, perfectamente identificada y conocida. La industria de Hollywood logró convertir en proezas, epopeyas y románticos relatos esa enciclopedia universal de la infamia que contiene la historia del colonialismo europeo, y muy particularmente la de los británicos, pariente directo,

| etiquetas: rafael poch , industria del entretenimiento , colonialismo europeo
16 2 2 K 258 politica
6 comentarios
16 2 2 K 258 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
La lista de las películas que ensalzan los grandes crímenes coloniales está aún por completar, pero basta citar clásicos como Lawrence de Arabia (1962), 55 días en Pekín (1963), Zulú (1964) o Kartum (1966) para recordar cómo toda una generación creció arrullada y entretenida por ese género exaltador cuya leyenda interiorizó.

Es interesante, aquí hay mucho elemento con no demasiadas luces que no dudan en calificar de cine de propaganda un documental sobre los castores en Siberia por ser…   » ver todo el comentario
5 K 84
#3 ombresaco
#1 Salvo que A medida que uno se hace mayor y aprende un poquito de historia no tienen por qué tener una alta correlación, plas plas plas
0 K 11
asola33 #2 asola33
Muy interesante.
1 K 34
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Según una estimación reciente, solo en los cuarenta años que van de 1880 a 1920 la colonización británica causó en la India unos 100 millones de muertes provocadas por el empobrecimiento de la población y la mayor frecuencia y mortandad de las hambrunas. (Jason Hickel, Dylan Sullivan, How British colonialism killed 100 million Indians in 40 years). “Se trata de una de las mayores crisis de mortalidad inducida por políticas de la historia de la humanidad”, señalan los autores. “Es mayor que

…   » ver todo el comentario
1 K 29
Kamillerix #4 Kamillerix
Hay que recordar que los primeros esclavos en las colonias británicas de Norteamérica eran... irlandeses? :roll:
0 K 11
suppiluliuma #6 suppiluliuma
Viendo sólo el título, veo que Poch de Feliu ha hecho otro artículo sobre Rusia. :troll:
0 K 10

menéame