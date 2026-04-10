edición general
2 meneos
19 clics

"Las imágenes de la Luna se han grabado en un estudio": Artemis provoca un resurgir de la conspiranoia y el negacionismo del alunizaje

En estos días, mientras cuatro astronautas emprendían una misión inédita hacia la cara oculta del satélite, en redes sociales han proliferado miles de mensajes cuestionando la autenticidad de la misión, asegurando que el viaje está siendo grabado en un estudio cinematográfico y que las fotografías que han difundido están generadas con inteligencia artificial. Son muchos los que, en esta línea, argumentan que esta misión no es más que una nueva versión de lo que consideran la "farsa" del programa Apolo.

| etiquetas: conspiraciones , teorías de la conspiración
1 1 1 K 8 actualidad
3 comentarios
SVSRTZ
De hecho se ha filtrado una imagen del estudio:  media
0 K 14
Ashark
Ya estaban tardando. ni caso.
0 K 7
MyNameIsEarl
Mareee miaaaa, con los serebros de algunos.... A ver si es verdad que nos fumigan y eso afecta a los serebros de los no vacunados?? Y si a los que nos vacunamos nos metieron un chis que nos protege de esas fumigaciones? Boooom!!! El perro wins!!! :troll:
0 K 7

menéame