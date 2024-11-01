edición general
Illa introduce el catalán como requisito obligatorio para obtener la residencia

A pesar de lo que se dijo desde el Gobierno, en concreto, por boca de la ministra de Inclusión, Seguridad, Social y Migraciones, Elma Saiz, cuando el PSOE acordó con Junts iniciar el traspaso de la gestión migratoria a la Generalitat de Cataluña, el conocimiento del catalán sí será requisito obligatorio para conseguir la residencia en España. Salvador Illa ha enmendado el decreto que regulariza a los inmigrantes para que el catalán sea un requisito para obtener la residencia y no un mérito, como ahora. Según ha informado la Consejería de Políti

ddomingo
No se van ni a verificar los antecedentes penales pero se exige el catalán xD
Atusateelpelo
No puedes obligar a saber catalan para obtener la residencia en España.

Si acaso se podra exigir para obtener la residencia en Cataluña...y tampoco veo claro que eso sea posible.
kumo
Ya van saliendo los flecos para que la regularización salpique lo menos posible a los socios de gobierno. Prebendas sanas.

Hay peña que no habla ni dos palabras de castellano (que así de integrados estarán) y entran igual en el lote, pero oye...
CharlesBrowson
Molt be por ellos
ElenaCoures1
¿El castellano es un requisito ahora?

Si son ambas lenguas, no me parece mal, pero que no se olvide del hecho principal: Cataluña es una comunidad autónoma de España
