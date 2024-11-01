edición general
Igualdad pretende excluir de las ayudas públicas a entidades que no condenen la prostitución

El Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso para cambiar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sensibilización e investigaciones en materia de violencia hacia las mujeres y de apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata y, entre los cambios propuestos, incluye el requisito de que las entidades que no reconozcan de forma explícita la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres no puedan acceder a las mismas. La modificación está en fase de audiencia pública y el texto de la orden de modificación está publicado.

Autarca #3 Autarca
Así se perfila la opinión

O mejor dicho, se impone

"Yo no te obligo a nada, pero si no dices lo que yo quiero oír, no hay dinero"

Vale para esto, y vale para la publicidad institucional
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
El Monasterio de Igualdad
masde120 #4 masde120 *
Parece una chorradilla pero esto dentro de poco estará en vuestros salones...
Si Alexa te oye ir contra lo que el gobierno o el Harkon de turno opinan te has quedado sin la RBU que darán a todos menos a ti. No hará falta ni meterte en el trullo, te sacarán del sistema de subsistencia único que están intentando crear.
Si te metes en X, si has leido una noticia de RT, si te has quejado de Von der Leyen o si simplemente andas con una postura erguida irán a por ti.

Y esto es lo que apoyan los que tienen la palabra fascismo siempre en la boca
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#4 lo están deseando, no hay más que verles aquí vomitar la bilis que no logran tragar.
GeneWilder #5 GeneWilder
Espero que las urnas le den pronto el destino que le corresponde a este ministerio.
Autarca #9 Autarca
#5 Crees que las urnas cambiaran algo??

En la Italia de Meloni están igual, al capital le interesa ponerlo todo en clave de genero para dividir y enfrentar a la clase obrera

Nada como una buena polemica

www.meneame.net/story/italia-reconoce-ahora-delito-feminicidio-castiga
#7 ernovation
Esto es totalmente arbitrario. Es tan legítimo criticar la prostitución como ensalzar la prostitución.

No creo que sea exactamente legal repartir ayudas con dinero público en base a la ideología.
hazardum #10 hazardum
Estas idioteces que hacen, es la que luego algunos hacen videos cortos y los ve todo el mundo, como censura, malgasto de dinero público, etc, y que cala en los mas jóvenes que ven estos videos, renegando de lo que hace el gobierno y yéndose a los extremos.

Si no se hicieran este tipo de gilipolleces, ni leyes discriminatorias, lo mismo la gente pensaría que este ministerio puede servir de algo, mientras tanto es tirar mas leña al fuego.
#1 Almirantecaraculo
El único pero, es que víctimas de la prostitución somos todos, da igual el sexo.
#8 ernovation
#1 Es como decir que el dinero de la prostitución acaba llegando a todo el mundo.
