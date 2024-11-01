Igualdad pretende excluir de las ayudas públicas a entidades que no condenen la prostitución

El Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso para cambiar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sensibilización e investigaciones en materia de violencia hacia las mujeres y de apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata y, entre los cambios propuestos, incluye el requisito de que las entidades que no reconozcan de forma explícita la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres no puedan acceder a las mismas. La modificación está en fase de audiencia pública y el texto de la orden de modificación está publicado.
O mejor dicho, se impone
"Yo no te obligo a nada, pero si no dices lo que yo quiero oír, no hay dinero"
Vale para esto, y vale para la publicidad institucional
Si Alexa te oye ir contra lo que el gobierno o el Harkon de turno opinan te has quedado sin la RBU que darán a todos menos a ti. No hará falta ni meterte en el trullo, te sacarán del sistema de subsistencia único que están intentando crear.
Si te metes en X, si has leido una noticia de RT, si te has quejado de Von der Leyen o si simplemente andas con una postura erguida irán a por ti.
Y esto es lo que apoyan los que tienen la palabra fascismo siempre en la boca
En la Italia de Meloni están igual, al capital le interesa ponerlo todo en clave de genero para dividir y enfrentar a la clase obrera
Nada como una buena polemica
www.meneame.net/story/italia-reconoce-ahora-delito-feminicidio-castiga
No creo que sea exactamente legal repartir ayudas con dinero público en base a la ideología.
Si no se hicieran este tipo de gilipolleces, ni leyes discriminatorias, lo mismo la gente pensaría que este ministerio puede servir de algo, mientras tanto es tirar mas leña al fuego.