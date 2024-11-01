Igualdad pretende excluir de las ayudas públicas a entidades que no condenen la prostitución

El Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso para cambiar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sensibilización e investigaciones en materia de violencia hacia las mujeres y de apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata y, entre los cambios propuestos, incluye el requisito de que las entidades que no reconozcan de forma explícita la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres no puedan acceder a las mismas. La modificación está en fase de audiencia pública y el texto de la orden de modificación está publicado.