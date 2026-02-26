edición general
El idilio entre España y la cerveza se acaba: por qué bebemos cada vez menos birra

El experto aporta otras posibles razones que no suelen aparecer en los informes sectoriales. Una, clave para él, es la llegada de un gran número de inmigrantes de nacionalidades para las que la cerveza no suele ser su bebida de preferencia. El otro motivo demográfico es el envejecimiento de la población. Básicamente, los españoles que más bebían se están muriendo. Visible en modo lector

jewel_throne #3 jewel_throne
Que los precios de una caña/botellín superen los de algunas copas de vino también influye.....
2
Chinchorro #1 Chinchorro
"Una, clave para él, es la llegada de un gran número de inmigrantes de nacionalidades para las que la cerveza no suele ser su bebida de preferencia"

Mirando de reojo a inmigrantes alemanes y británicos..
1
#5 soberao
#1 O nórdicos.
0
Anomalocaris #10 Anomalocaris
#1 #5 Los andaluces bebiendo Cruzcampo tampoco ayudan :troll:
0
#7 kreator
#1 por el maiz. Porque el maiz ha destruido las cervezas patrias salvo honrosas excepciones.
1
#2 NO86
Bueno, yo hago lo que puedo.
2
#11 username
Es que para bebé Mahou...prefiero agua
0
The_Ignorator #12 The_Ignorator
La chavalería ha abandonado los litros por bebidas energéticas
0
EvilPreacher #13 EvilPreacher
Es por la dictadura Perrosanxista-bolivariana-etarra, que nos quiere quitar las cañitas. Todo el mundo de bien sabe que beber cañitas no es sólo la expresión y el símbolo de la libertad, sino también su único fin y principio. [No soy Ayuso, luego es ironía]
0
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Pues yo todo el mundo que conozco bebe cerveza
0
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Está muy cara la cerveza (+80 cts una lata no de marca blanca pero tampoco de importación en supermercado) y con el enredo de las artesanales se ha esnobizado aún más la cosa
0
Josecoj #6 Josecoj
Será la edad, pero el vino solo o eñ calimotxo me sientan bastante mejor
0
Perogrullo. #9 Perogrullo.
Que le den por el culo a la mierda del alcohol.
0

