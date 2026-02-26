El idilio entre España y la cerveza se acaba: por qué bebemos cada vez menos birra

El experto aporta otras posibles razones que no suelen aparecer en los informes sectoriales. Una, clave para él, es la llegada de un gran número de inmigrantes de nacionalidades para las que la cerveza no suele ser su bebida de preferencia. El otro motivo demográfico es el envejecimiento de la población. Básicamente, los españoles que más bebían se están muriendo. Visible en modo lector