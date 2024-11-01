La IA no añadió nada al crecimiento económico en 2025 en EEUU [EN]

Durante 2025, el gasto en IA se ha disparado hasta los 410.000 millones de dólares en 2025. Tras meses de advertencias cuidadosamente redactadas sobre los peligros de invertir en exceso en la IA, Goldman-Sachs ha intensificado drásticamente su retórica: los analistas del banco afirman ahora que la IA ha tenido un impacto nulo en el crecimiento económico de EE. UU. durante 2025. Por su parte, los economistas del National Bureau of Economic Research, identificaron que la percepción de productividad es mayor que el verdadero aumento de esta.
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Se comenta que por ejemplo, el plan de 200$ de Antropic, en realidad le cuesta a la empresa 5000$
Como nos vamos a reir!
Entonces verás que risas...
- Aquí llevamos décadas automatizandolo todo, desde el pago de multas a tramitar cosas con los ayuntamientos, bancos, etc. Yo he pagado multas sin moverme de casa, he tramitado papeles con el ayuntamiento, he pedido dos hipotecas desde el móvil (bueno, una desde el ordenador) ... La IA podrá optimizar poco en este sentido porque hemos optimizado la mayor parte.
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