edición general
8 meneos
9 clics
La IA no añadió nada al crecimiento económico en 2025 en EEUU [EN]

La IA no añadió nada al crecimiento económico en 2025 en EEUU [EN]

Durante 2025, el gasto en IA se ha disparado hasta los 410.000 millones de dólares en 2025. Tras meses de advertencias cuidadosamente redactadas sobre los peligros de invertir en exceso en la IA, Goldman-Sachs ha intensificado drásticamente su retórica: los analistas del banco afirman ahora que la IA ha tenido un impacto nulo en el crecimiento económico de EE. UU. durante 2025. Por su parte, los economistas del National Bureau of Economic Research, identificaron que la percepción de productividad es mayor que el verdadero aumento de esta.

| etiquetas: goldman sachs , ia
8 0 0 K 110 tecnología
6 comentarios
8 0 0 K 110 tecnología
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Pues ya vereis cuando las grandes empresas de IA, dejen de subsidiar los planes mensuales que ofrecen
Se comenta que por ejemplo, el plan de 200$ de Antropic, en realidad le cuesta a la empresa 5000$ :roll:

Como nos vamos a reir!
3 K 52
alehopio #6 alehopio
#1 Cuando los fabricantes tengan que parar las empresas de creación de chips porque faltan insumos como el helio procedente del Golfo Pérsico, y en cadena quiebren las empresas de IA por no poder desarrollar los proyectos para los que han pedido préstamos mil millonarios, y en cadena quiebren los bancos que les han prestado esas cantidades, y en cadena la gente se quede sin su dinero....

Entonces verás que risas...
0 K 16
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Dispendios aparte ... el impacto de la IA en el trabajo (impacto negativo) va a ser mucho mayor en EEUU que en España por una razón:
- Aquí llevamos décadas automatizandolo todo, desde el pago de multas a tramitar cosas con los ayuntamientos, bancos, etc. Yo he pagado multas sin moverme de casa, he tramitado papeles con el ayuntamiento, he pedido dos hipotecas desde el móvil (bueno, una desde el ordenador) ... La IA podrá optimizar poco en este sentido porque hemos optimizado la mayor parte.
-…   » ver todo el comentario
0 K 20
Gry #5 Gry
#3 Los sistemas informáticos de la administración estadounidense son un infierno, ni la IA va a ser capaz de sacarlos de ahí. xD
0 K 19
Tx4 #2 Tx4
Al bolsillo de sus CEOs seguro que si
0 K 12
Chinchorro #4 Chinchorro
Porque no aporta nada de valor añadido, ni beneficia la cooperación, ni la creación en común. No suma. En todo caso, resta, empobrece y homogeiniza, lo hace todo igual.
0 K 12

menéame