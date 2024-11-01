Durante 2025, el gasto en IA se ha disparado hasta los 410.000 millones de dólares en 2025. Tras meses de advertencias cuidadosamente redactadas sobre los peligros de invertir en exceso en la IA, Goldman-Sachs ha intensificado drásticamente su retórica: los analistas del banco afirman ahora que la IA ha tenido un impacto nulo en el crecimiento económico de EE. UU. durante 2025. Por su parte, los economistas del National Bureau of Economic Research, identificaron que la percepción de productividad es mayor que el verdadero aumento de esta.