La IA se ha cargado una de las mejores herramientas en la selección de personal para detectar talento: las cartas de presentación

La IA prometió agilizar los procesos de contratación de personal, pero tras un periodo de uso intensivo de la IA tanto por parte de las empresas como de los candidatos, se ha demostrado que está más roto que nunca. Una prueba más de esa degradación son las cartas de presentación que, si bien antes de la llegada de los modelos de IA suponía un claro factor diferenciador, en la actualidad carece de todo valor, tal y como ha demostrado un estudio de la Universidad de Princeton y del Dartmouth College.