La IA se ha cargado una de las mejores herramientas en la selección de personal para detectar talento: las cartas de presentación

La IA prometió agilizar los procesos de contratación de personal, pero tras un periodo de uso intensivo de la IA tanto por parte de las empresas como de los candidatos, se ha demostrado que está más roto que nunca. Una prueba más de esa degradación son las cartas de presentación que, si bien antes de la llegada de los modelos de IA suponía un claro factor diferenciador, en la actualidad carece de todo valor, tal y como ha demostrado un estudio de la Universidad de Princeton y del Dartmouth College.

Torrezzno #1 Torrezzno
Eso es muy americano. Me apuesto a que xataka ha vuelto a copiar
powernergia #3 powernergia
En la Era de la Estupidez lo que nos faltaba era la IA para irnos al garete.
#4 pensacola
¿qué más da?. La IA te va a sustituir con carta y sin carta
alfema #5 alfema
Pasará como con el SEO, al igual que las webs, se diseñarán las cartas y CV de forma que la IA se fije en ellos, nuevo nicho de negocio, generador de cartas y CV para IAs.
#6 bizcobollo *
Sí, pero ¿y los sueldos que se ahorran en el departamento de selección de personal?. A ver si nos damos cuenta de que la IA no ha venido a hacer las cosas mejor. Ha venido a que las empresas se ahorren trabajadores. No te digo nada cuando lleguen los robots.
#2 Tronchador.
Pues si esa es de las mejores erramientas... Normal que se estén yendo al garete.
