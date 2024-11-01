Se podría decir que Grok, en realidad, está flipando. Lleva 48 horas insistiendo en que un vídeo de un misil cayendo, presuntamente en un edificio de Tel Aviv, en realidad corresponde con la cuarta mascletá de las fallas valencianas. Llega incluso a indicar que la responsable es una empresa pirotécnica española. El ligero detalle es que las fallas no implican la destrucción de inmuebles. A pesar de que numerosos usuarios le han hecho ver a Grok que estaba errando el tiro lleva todo un fin de semana completo sin bajarse del burro.