La IA de Elon Musk lleva 48 horas defendiendo que el vídeo de un supuesto misil iraní es de las fallas de Valencia

La IA de Elon Musk lleva 48 horas defendiendo que el vídeo de un supuesto misil iraní es de las fallas de Valencia

Se podría decir que Grok, en realidad, está flipando. Lleva 48 horas insistiendo en que un vídeo de un misil cayendo, presuntamente en un edificio de Tel Aviv, en realidad corresponde con la cuarta mascletá de las fallas valencianas. Llega incluso a indicar que la responsable es una empresa pirotécnica española. El ligero detalle es que las fallas no implican la destrucción de inmuebles. A pesar de que numerosos usuarios le han hecho ver a Grok que estaba errando el tiro lleva todo un fin de semana completo sin bajarse del burro.

jonolulu
Fíate de la IA para uso militar.

Igual se ponen a bombardear el Barrio del Carmen
robustiano
#1 O un colegio de niñas... :-/
cybermouse
#9 Huy, no creo, lo prohiben las leyes de la robótica :troll:
MiguelDeUnamano
#1 No hay por dónde cogerlo, pero que encima diga que es de las Fallas de 2026 que todavía no han comenzado, ya es forzar la maquinaria a tope.
delcarglo
#13 Las mascletás empiezan el 1 de marzo.
MiguelDeUnamano
#20 Gracias, creía que sólo se hacían durante las fallas... fallo mío. {0x1f605}
A_S
#1 en Irún están todos acojonados
MiguelDeUnamano
#14 Y los therians esos también, que justo antes de la guerra salían en todos los medios y no se ha vuelto a ver uno. xD
xkill
#1 esa es la IA de Musk. Tiene todas las papeletas a quera la IA oficial para el gobierno de Trump. De hecho, por como funciona creo que Trump ya la usa activamente para elaborar sus meetings y decisiones políticas.
manbobi
Grok. Refrente de los listos de menéame, del nótame y del mundo
CuiProdestHocBellum
Muestra lo que le han programado que muestre. La "LibertaZ" era esto... Libertad total para mentir, difamar y envenenar con odio a todos nuestros jóvenes...
Verdaderofalso
Fíate de algo de Musk xD
LeDYoM
#3 Fíate de la IA...
pandasucks
9 de Marzo de 2026
La IA preventiva de defensa autónoma de EEUU realiza un ataque preventivo contra Valencia.
Los valencianos declaran haber sido una de las mejores mascletaes desde hace años.
Herrerii
La IA nos va a quitar el trabajo :-D :-D

Mas bien se lo quitará a los buleros
Desideratum
Hay que estar jodidamente enfermo para acreditar un gramo de credibilidad a ese vertedero inmundo de difusión masiva de mentiras.
Priorat
Siendo Grok obligado a mentir y teniendo en cuenta que no está en una nave espacial, si no en la Tierra, a continuación como si fuese HAL9000 procederá a la destrucción de esta.
efectogamonal #23 efectogamonal
#0 Se ha vuelto a colar otra dupe en portada gracias al buscador.

Enhorabuena a los premiaos {0x1f525}

www.meneame.net/m/actualidad/surrealista-respuesta-grok-cuando-pregunt
jmav
O es tonto o nos da por tontos. O las dos cosas.
Lito
De hecho, el creador de contenidos Julián Macías, más conocido como Pandemia Digital, ha recopilado cerca de un millar de tuits en los que Grok insiste en que el supuesto vídeo de un misil iraní cayendo en Israel corresponde con las fallas de Valencia. "Grok publicó 912 tuits desinformando sobre los bombardeos de Israel y EEUU en Irán asegurando que son fallas de Valencia", aseguraba en redes.

No sé quién desinforma más, ni es un misil de Irán, ni cae en Israel, es de un ataque de Israel al Líbano (Beirut) en noviembre de 2024 es-us.noticias.yahoo.com/recrudecen-ataques-aéreos-israel-bastiones-2
kumo
Es curioso que si hablas de ChatGPT o Claude o Gemini... No se diga "La IA de...", pero con Grok, si el hufliton puede meter a Musk en el titular entonces hay más clicks :roll:
FunFrock
Pegarse contra una IA, la noticia, madre de dios lo triste q hay q ser.
Eukherio
Y mira que normalmente la IA cuando alucina tiende a darte la razón al poco rato si le insistes. A ver si va a ser que Musk pidió que tuneasen Grok para que fuese particularmente pesado negando lo que le pasen de Irán.
