El huracán 'Melissa' toca tierra en Jamaica con vientos de hasta 290 kilómetros por hora

El huracán 'Melissa', que sopla con vientos máximos sostenidos de hasta 290 kilómetros por hora, se ha convertido este lunes de madrugada en un ciclón de categoría cinco, la máxima en la escala. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha señalado que se espera que el daño "sea catastrófico". "No hay infraestructura en esta región, puede que incluso en el mundo entero, que pueda soportar un huracán de categoría 5 sin ningún daño. Para Jamaica el daño va a ser catastrófico", ha expresado.