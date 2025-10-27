edición general
El huracán 'Melissa' toca tierra en Jamaica con vientos de hasta 290 kilómetros por hora

El huracán 'Melissa', que sopla con vientos máximos sostenidos de hasta 290 kilómetros por hora, se ha convertido este lunes de madrugada en un ciclón de categoría cinco, la máxima en la escala. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha señalado que se espera que el daño "sea catastrófico". "No hay infraestructura en esta región, puede que incluso en el mundo entero, que pueda soportar un huracán de categoría 5 sin ningún daño. Para Jamaica el daño va a ser catastrófico", ha expresado.

Magog #1 Magog
Por poner en perspectiva, hasta vientos de 120km/h puede resistir un humano medio sin salir volando (oficialmente unos 140)
La primera vez que lo leí fue con la Gold Wing, que la versión sin carenado está capada a 120 por esa razón (el pecho hacia resistencia total al viento y camarón el motor porque la conducción a esa velocidad hacía casi imposible el agarre correcto)
Vamos, que viento de la hostia si te pilla
#2 Maldito
#1 La tormenta tropical delta montó un pifostio del carajo en Canarias y "sólo" fueron vientos de 110km/
#4 Pitchford
Con el calentamiento de los océanos el tema de los huracanes y las danas se está poniendo muy feo.. Habrá que adaptar muchas infraestructuras a lo que se avecina..
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 Habrá que adaptar muchas infraestructuras a lo que se avecina..

Viendo lo que se ha hecho para adaptar el tema de la contaminación de las empresas y gobiernos… nos podemos dar por jodidos
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Pobre gente. :-(
Fede_Valverde #5 Fede_Valverde
A los rastas no joder, a por los comunistas Melissa.
