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Hunter Biden desafía a los hijos de Trump a un combate en jaula

Hunter Biden, hijo del expresidente, desafía a los hijos del actual presidente Trump a una pelea en jaula al estilo de la UFC para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América.

| etiquetas: hunter , biden , trump , ufc , pelea , eeuu , faro del mundo libre
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
antesdarle #2 antesdarle
No se si es el mundo today o la realidad, cuesta mucho discernirlo
8 K 123
#6 heiwa
#2 Es reuters, no me atrevía a mandar el twitt porque no podía creérmelo xD
1 K 28
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ya se ha vuelto a pasar con la coca
3 K 40
devilinside #9 devilinside
#4 Eso venía a decir, que había tenido una recaida. Próximamente en sus pantallas De vuelta a rehabilitación
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ombresaco #1 ombresaco
estátodomuymal
1 K 25
tul #3 tul
#1 no es tan mala idea, un combate a muerte para dirimir la sucesion al trono de craneos parece adecuado xD
2 K 37
#7 heiwa
#3 Es el siguiente paso en su transición a teocracia medievalista. Al menos sería más civilizado que una guerra civil :troll:
2 K 37
skaworld #11 skaworld
#3 #7 A lo Conan claro que si.

Lo malo de todo esto son dos cosas, la primera es que... "Conan: Rey" igual la estrenan despues de "Trump: Rey", la segunda es buscar una imagen en google para acompañar el chascarrillo y decir... pos claro que si... alguien ya lo ha hecho y creo que lo mas lamentable es que no ha sido por las jajitas si no totalmente en serio...  media
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Gry #13 Gry
#7 Ya apoyan los asesinatos y secuestros de Jefes de Estado como forma de transición de gobierno. Lo del "combate a muerte" entre líderes suena más civilizado.
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RoterHahn #5 RoterHahn
Esto empieza a parecerse a la epoca romana donde Comodo combatía con gladiadores.
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#8 pirat
junter quiler
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Rixx #10 Rixx
Combate en jaula con ventiladores espolvoreando farlopa xD
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Solinvictus #12 Solinvictus
Ya mismo tendrán como presidente a Camacho.
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arturios #14 arturios
#12 ¿Tendrán? ya lo tienen.
0 K 11

menéame