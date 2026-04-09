Hunter Biden desafía a los hijos de Trump a un combate en jaula

Hunter Biden, hijo del expresidente, desafía a los hijos del actual presidente Trump a una pelea en jaula al estilo de la UFC para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América.
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Lo malo de todo esto son dos cosas, la primera es que... "Conan: Rey" igual la estrenan despues de "Trump: Rey", la segunda es buscar una imagen en google para acompañar el chascarrillo y decir... pos claro que si... alguien ya lo ha hecho y creo que lo mas lamentable es que no ha sido por las jajitas si no totalmente en serio...