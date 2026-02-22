"En el Consejo de Asuntos Exteriores mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev". Anteriormente, Hungría suspendió los suministros de diésel a Ucrania y bloqueó la concesión de un crédito de 90.000 millones de euros por parte de la UE a Kiev, hasta que se restablezca el bombeo de crudo ruso.