Hungría explica por qué bloqueará el 20.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia

"En el Consejo de Asuntos Exteriores mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev". Anteriormente, Hungría suspendió los suministros de diésel a Ucrania y bloqueó la concesión de un crédito de 90.000 millones de euros por parte de la UE a Kiev, hasta que se restablezca el bombeo de crudo ruso.
| etiquetas: hungría , unión europea , sanciones , rusia
