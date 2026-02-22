edición general
5 meneos
5 clics

Hungría explica por qué bloqueará el 20.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia

"En el Consejo de Asuntos Exteriores mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev". Anteriormente, Hungría suspendió los suministros de diésel a Ucrania y bloqueó la concesión de un crédito de 90.000 millones de euros por parte de la UE a Kiev, hasta que se restablezca el bombeo de crudo ruso.

| etiquetas: hungría , unión europea , sanciones , rusia
4 1 1 K 67 politica
7 comentarios
4 1 1 K 67 politica
antesdarle #1 antesdarle *
Sinceramente con todos los “valores” que vendemos de la UE. No sé que pinta Hungría con nosotros. Y que ninguno de nuestros supuestos líderes se lo plantee sí que me parece preocupante.
2 K 49
josde #2 josde
#1 Hay un par de países que no se merecen estar en la UE,solo la boicotean.
2 K 49
carakola #3 carakola
#1 Los valores que vendemos son para matar niños en Palestina. Ni son valores ni son nada.
4 K 55
antesdarle #4 antesdarle
#3 en España no vendemos nada de eso. La UE la forman los países con las democracias más desarrolladas del planeta. No te persiguen por tu identidad ni por tu ideología, ya sin entrar en la libertad de expresión. Claro que como bloque somos mejorables, pero que un país abiertamente homófobo forme parte de la UE es absurdo.
0 K 10
#6 Tronchador.
#1 Pues porque al igual que EEUU, la UE necesita más países que vayan usando el euro para que la colosal inflación que tenemos se vaya diluyendo entre más miembros.
0 K 8
vicvic #5 vicvic *
Me sigue pareciendo increíble que se permita subir noticias de la web oficial del gobierno que está invadiendo otro país de Europa. No hablamos de opiniones rusas, sino directamente de la propaganda del país invasor y asesino.

Vale que hay gente que las sube porque aveces puede ser divertido por las tonterías que dicen o como quieren justificar sus asesinatos pero hay otros que las suben como propaganda, y esto en el fondo es como si estuviéramos en la segunda guerra mundial y se permitieran subir las noticias directamente del aparato propagandista del partido nazi, ni más ni menos. Moralmente no hay por donde cogerlo.
1 K 22
carakola #7 carakola *
#5 Yo las subo por leer los comentarios de propagandistas de la OTAN que hacen seguidismo de la censura europea rusófoba que atenta contra la libertad de información. Eso si que no tiene moral ni se espera.
0 K 20

menéame