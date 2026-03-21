Detenidos tres 'piroturistas' alemanes tras causar destrozos en un hotel de València detonando potentes petardos en la habitación

La Policía Nacional ha detenido a tres turistas alemanes de 21, 22 y 24 años por causar destrozos en el hotel de València en el que estaban alojados después de tirar un petardo de alta potencia dentro de su habitación y varios más en el pasillo y por la ventana. Es la última gota de un vaso, el del 'turismo pirotécnico' que cada año atrae a más fanáticos de la pólvora durante las Fallas, que este año se ha saldado con al menos otros ocho detenidos durante la Nit del Foc, además del levantamiento de más de 50 actas por posesión