Un hombre se divorcia, pierde el uso de la vivienda en favor de su mujer y ahora denuncia para desalojar de la casa a la nueva pareja de ella: pierde el juicio

Según la causa, el hombre y su mujer compraron la vivienda en 2003 y se casaron en 2004. Tras divorciarse, en 2015, una sentencia le otorgó a la mujer el derecho exclusivo de uso de la casa familiar, junto a los hijos menores. Años más tarde, el hombre presentó una demanda de “desahucio por precario” contra la nueva pareja de su exmujer. Esta acción legal se emplea cuando alguien ocupa una propiedad sin pagar ni tener contrato, y el hombre sostenía que la pareja de su exmujer vivía allí desde hacía meses, sin autorización ni abonar suma alguna.
Ni conocemos la situación de esa familia, ni a las personas implicadas ni qué tipo de gente son ni lo que han hecho, ni sabemos una puta mierda. Pero ey, pobrecito amantísimo marido,. pagándole el piso al follamigo por culpa de unas leyes diseñadas para oprimir al hombre sólo por el hecho de ser hombre y bla bla bla blah blah blah.
Pues me suena una situación parecida que el hombre si que gano... no sé que diferencia habrá con este caso
Del artículo: "Eso significa que, aunque el exmarido sigue siendo copropietario legal del inmueble, no tiene derecho a usar o disponer de la casa hasta que un fallo judicial posterior revoque lo anterior. Por este motivo, el copropietario que fue privado judicialmente del uso “carece de legitimación para instar la recuperación de la posesión”, es decir, no puede pedir el desalojo del otro hombre sin antes lograr que un nuevo juez le devuelva a él el uso de la vivienda."
Es decir, el tío es copropietario de la casa pero la ex-mujer puede convivir en ella con su nuevo machacante que el otro no puede decir ni mú.
Esto es absurdo.