Un hombre se divorcia, pierde el uso de la vivienda en favor de su mujer y ahora denuncia para desalojar de la casa a la nueva pareja de ella: pierde el juicio

Según la causa, el hombre y su mujer compraron la vivienda en 2003 y se casaron en 2004. Tras divorciarse, en 2015, una sentencia le otorgó a la mujer el derecho exclusivo de uso de la casa familiar, junto a los hijos menores. Años más tarde, el hombre presentó una demanda de “desahucio por precario” contra la nueva pareja de su exmujer. Esta acción legal se emplea cuando alguien ocupa una propiedad sin pagar ni tener contrato, y el hombre sostenía que la pareja de su exmujer vivía allí desde hacía meses, sin autorización ni abonar suma alguna.