edición general
1 meneos
47 clics

Henar Díaz, española viviendo en Australia: “Fui al médico por una otitis y me recetaron aceite de oliva”

La experiencia de esta joven con el sistema sanitario en dicho país es realmente variopinto, en la que incluso ella se muestra incrédula ante sus propias vivencias.

| etiquetas: otitis , australia
1 0 0 K 20 actualidad
7 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
¿Funcionó el remedio? Salió mal, lo he leído.
1 K 31
WcPC #5 WcPC
#2 Hombre, eso de "pon aceite de oliva" para una infección de oído....
Muy buena pinta no tenía xD
Si me dice que ponga algún tipo de desinfectante natural, pero el aceite, lo más que puede hacer es taponar, no curar.
0 K 12
toshiro #4 toshiro
Eso no es nada. Aquí en mallorca está tan mal la sanidad que parecen carniceros más que médicos. Fui al médico por un dolor de oído, y la médica, una señora del este con español justito y a punto de jubilarse me manda a casa de malas maneras con Paracetamol, más o menos me trata de hipocondríaco. Al llegar a casa empiezo a supurar sangre y pus. 4 meses sin escuchar nada por ese oído.
1 K 23
#3 doppel *
Australia debe gastar la mitad del pib en sanidad para que estas cosas no pasen
0 K 20
Moixa #1 Moixa
Lástima que no existe el voto "ridículo"
0 K 13
Mala #7 Mala
Muchas de las infecciones que padecemos estan provocadas por hongos, que han proliferado por el uso excesivo de antibioticos antibacterianos, que tambien acaban con las bacterias que nos protegen. Los hongos no crecen en el aceite (jamás verás hongos en él por muy viejo que sea).
0 K 10
#6 KaliseParaTodos
Ojalá sean titis.
Perdón.
0 K 6

menéame