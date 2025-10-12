·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6651
clics
Mi vida tras la muerte
4773
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
4042
clics
Tristeza
3904
clics
Cachondeo e indignación con esta entrevista de Telemadrid a Ayuso: "Todo espontáneo e improvisado"
3645
clics
La isla más densamente poblada del mundo no es la que todos dicen
más votadas
713
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
754
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
463
Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama
453
El Congreso vota este martes reducir la jornada laboral a 35 horas
385
Moreno Bonilla abandona a las embarazadas andaluzas: retrasos en ecografías ponen en riesgo su salud y la de sus bebés
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
47
clics
Henar Díaz, española viviendo en Australia: “Fui al médico por una otitis y me recetaron aceite de oliva”
La experiencia de esta joven con el sistema sanitario en dicho país es realmente variopinto, en la que incluso ella se muestra incrédula ante sus propias vivencias.
|
etiquetas
:
otitis
,
australia
1
0
0
K
20
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mauro_Nacho
¿Funcionó el remedio? Salió mal, lo he leído.
1
K
31
#5
WcPC
#2
Hombre, eso de "pon aceite de oliva" para una infección de oído....
Muy buena pinta no tenía
Si me dice que ponga algún tipo de desinfectante natural, pero el aceite, lo más que puede hacer es taponar, no curar.
0
K
12
#4
toshiro
Eso no es nada. Aquí en mallorca está tan mal la sanidad que parecen carniceros más que médicos. Fui al médico por un dolor de oído, y la médica, una señora del este con español justito y a punto de jubilarse me manda a casa de malas maneras con Paracetamol, más o menos me trata de hipocondríaco. Al llegar a casa empiezo a supurar sangre y pus. 4 meses sin escuchar nada por ese oído.
1
K
23
#3
doppel
*
Australia debe gastar la mitad del pib en sanidad para que estas cosas no pasen
0
K
20
#1
Moixa
Lástima que no existe el voto "ridículo"
0
K
13
#7
Mala
Muchas de las infecciones que padecemos estan provocadas por hongos, que han proliferado por el uso excesivo de antibioticos antibacterianos, que tambien acaban con las bacterias que nos protegen. Los hongos no crecen en el aceite (jamás verás hongos en él por muy viejo que sea).
0
K
10
#6
KaliseParaTodos
Ojalá sean titis.
Perdón.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Muy buena pinta no tenía
Si me dice que ponga algún tipo de desinfectante natural, pero el aceite, lo más que puede hacer es taponar, no curar.
Perdón.